الأربعاء 03 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

ملحقوش يتهنوا.. زوجان فارقا الحياة بسبب الدفاية (فيديوجراف)

جثة
جثة

لقى زوج وزوجته مصرعهما، خلال الأيام القليلة الماضية، وعثر على جثتيهما داخل منزلهما، يوم الصباحية بقرية الرحمانية التابعة لمركز نجع حمادي شمالي محافظة قنا، فيما أخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وفي الفيديوجراف التالي نستعرض لكم تفاصيل مصرع زوجين بعد ساعات من زفافهما بنجع حمادي.

https://youtube.com/shorts/e16Ghk21bZY

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اختنقا من الدفاية.. كشف غموض العثور على جثتى عروسين فى قنا

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وكان اللواء مصطفى مبروك درة، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، قد تلقى إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد العثور على جثة، أشرف. ح، وزوجته داخل منزلها، بعد ساعات قليلة من حفل زفافهما بقرية الرحمانية قبلي بشرق نيل مدينة نجع حمادي شمالي محافظة قنا.

وكشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا عن ملابسات العثور على جثتي عروسين داخل منزل الزوجية في قرية الرحمانية مركز نجع حمادي، شمالي محافظة قنا، حيث اتضح بعد الفحص أن السبب وراء وفاة العروسين اختناقًا من الدفاية.

وقال أحد أهالي القرية في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إن أهالي العروسين ذهبوا لمنزلهما في الصباح، وبعد أن دقوا أجراس وأبواب المنزل، قاموا بالدخول ليجدوا العروسين جثثًا هامدة داخل عش الزوجية، ليتم مباشرةً إبلاغ الإسعاف والأجهزة الأمنية في مركز شرطة نجع حمادي.

لقى زوج وزوجته مصرعهما نجع حمادي قنا مصرع زوجان مصرع زوجان بعد ساعات من زفافهم جثتي عروسين الدفاية

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