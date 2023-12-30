الأحد 31 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مصيبة وحلت علينا.. عم عروسى نجع حمادى يكشف تفاصيل العثور على الجثتين على فراش الزوجية

جثة
جثة

كشف عم عروسي نجع حمادي اللذين لقيا مصرعهما في ليلة الصباحية داخل منزلهما، تفاصيل العثور على الجثتين ونقلهما لمشرحة نجع حمادي، ثم دفنهما في مقابر العائلة بقرية الرحمانية بشرق النيل.

قال الحساني أبوالمجد، عم العروسين، إن هذه مصيبة أصابت جميع أبناء القرية، حيث توفي العروسان بعد زفافهما بساعات قليلة، لافتًا إلى أن العريس كان نعم الأخلاق والأدب، قائلًا: "مكنش يزعل حد ومكنش فيه خصام بينه وبين أي حد والمتوفيان أبناء عمومة".

وتابع عم العروسين، أن العروسين تزوجا وأقاما حفل الزفاف دون أي مشكلة أو عداوة أو خصام، فلا توجد أي خصومة أو عداوة في القرية بين أي شخص كان، فقريتنا خالية من أي خصومات ثأرية، قائلًا: "عملنا الفرح والحنة وكان عندنا مطرب".

وأشار الحساني، إلى أن حفل الزفاف أقيم دون أي مشكلة أو أزمة، وعقب انتهاء الحفل تركنا العروسين داخل منزلهما، وفي الليلة التالية لحفل الزفاف، ذهب والده ووالدته في الصباح لطرق الأبواب على العروسين، لكنهما لم يردا على باب المنزل، لافتًا إلى أنهم حاولوا التواصل الهاتفي بهما لكنهما لم يردا أيضًا على أي اتصالات، وذلك في الثامنة صباحًا، مما أدخل الشكوك إلينا، قائلًا: "دخلنا بعد كده الشقة لقينا الزوج على السرير والزوجة على الأرض، وعلى الرغم من ذلك لم نجزم بوفاتهما، فقمنا بالتواصل مع الإسعاف وعند وصولهما المستشفى أبلغونا بأنهما فارقا الحياة".

وأضاف عم العروسين، في سياق حديثهم لـ"الدستور" أن والد ووالدة الزوج، لم يتهما أي شخص في حادث وفاة الزوج وزوجته، وقالوا إن ذلك هو قدر الله، وذلك خلال التحقيقات التي أجريت بمعرفة المباحث الجنائية بمركز شرطة نجع حمادي، قائلًا: "نحن لا نريد شيئا من أي حد سوى الدعوة للمتوفين بالرحمة والمغفرة".

وذكر عم العروسين، أن الزوج وزوجته أبناء عمومة في الأصل، والاثنان كانا يمتازان بالأخلاق الحميدة والاحترام، منوهًا بأن القرية بأكملها تسودها حالة من الحزن على فراق العروسين.

قنا عروسين نجع حمادي محافظ قنا محافظة قنا جثة في قنا

مواد متعلقة

محمد عبدالعاطى: تصريحات الرئيس حول سد النهضة متسقة مع أفعاله فهو حريص على التنمية فى إفريقيا والحفاظ على حقوقنا

5 لقاءات.. تؤسس لحراك عربى مشترك.. وتعنت أمريكى إسرائيلى

الرئيس السيسي وقضية فلسطين.. عمل لا يتوقف لصون الأرض

عرين الأبطال.. الرئيس يشهد حفل تخرج دفعة جديدة من طلبة الأكاديمية العسكرية

مع السيسى.. أهالى المحافظات لـ«الدستور»: الرئيس أسس قواعد الجمهورية الجديدة نطالبه بالترشح فى الانتخابات المقبلة

الأكثر قراءة

عاجل.. كيف تريد أن يذكرك التاريخ؟.. صحفى يفاجئ نتنياهو بهذا السؤال على الهواء (فيديو)

جنى ثمار الإصلاح الاقتصادى: حصار أزمة الدولار.. وبدء تراجع أسعار السلع

عاجل.. قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم مدينة طولكرم

منها السكر.. قائمة أسعار السلع الغذائية فى مصر الآن بعد تحديد سلع استرشادية

عاجل.. مذبحة حرية الرأى.. الغرب يُطارد رافضى العدوان على غزة.. ويهود بين الضحايا!

مصدر أمنى ينفى مقتل صحفى بالبحر الأحمر عقب نشره مستندات تخص رئيس إحدى الدول

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

من يريد سلام فياض.. الحرب والإبادة.. أم اللعبة الراهنة؟

د.أحمد الخميسى

عام من الشوق

ماجد حبته

تطفيش الأونروا

وائل لطفي

ناصح أمين

الحسين عبدالرازق

عن دعوات مقاطعة المنتجات!

د. منى حلمى

مع "البحر" أبدأ سنة جديدة

د هند جاد

نقطة ومن أول الصبر

أحمد الصغير

نحو قراءة واقعية لنتائج الانتخابات الرئاسية..!

صور

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

محطة تل أبيب

المزيد

اليوم الـ85 للعدوان.. الاحتلال يوسع دائرة القصف فى وسط وجنوب قطاع غزة

الاحتلال الإسرائيلى يعتدى على شاب ويعتقل آخر فى نابلس

تعديل تكتيكي.. أسرار خطة إسرائيل الجديدة فى الحرب على غزة