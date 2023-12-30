مصيبة وحلت علينا.. عم عروسى نجع حمادى يكشف تفاصيل العثور على الجثتين على فراش الزوجية

كشف عم عروسي نجع حمادي اللذين لقيا مصرعهما في ليلة الصباحية داخل منزلهما، تفاصيل العثور على الجثتين ونقلهما لمشرحة نجع حمادي، ثم دفنهما في مقابر العائلة بقرية الرحمانية بشرق النيل.

قال الحساني أبوالمجد، عم العروسين، إن هذه مصيبة أصابت جميع أبناء القرية، حيث توفي العروسان بعد زفافهما بساعات قليلة، لافتًا إلى أن العريس كان نعم الأخلاق والأدب، قائلًا: "مكنش يزعل حد ومكنش فيه خصام بينه وبين أي حد والمتوفيان أبناء عمومة".

وتابع عم العروسين، أن العروسين تزوجا وأقاما حفل الزفاف دون أي مشكلة أو عداوة أو خصام، فلا توجد أي خصومة أو عداوة في القرية بين أي شخص كان، فقريتنا خالية من أي خصومات ثأرية، قائلًا: "عملنا الفرح والحنة وكان عندنا مطرب".

وأشار الحساني، إلى أن حفل الزفاف أقيم دون أي مشكلة أو أزمة، وعقب انتهاء الحفل تركنا العروسين داخل منزلهما، وفي الليلة التالية لحفل الزفاف، ذهب والده ووالدته في الصباح لطرق الأبواب على العروسين، لكنهما لم يردا على باب المنزل، لافتًا إلى أنهم حاولوا التواصل الهاتفي بهما لكنهما لم يردا أيضًا على أي اتصالات، وذلك في الثامنة صباحًا، مما أدخل الشكوك إلينا، قائلًا: "دخلنا بعد كده الشقة لقينا الزوج على السرير والزوجة على الأرض، وعلى الرغم من ذلك لم نجزم بوفاتهما، فقمنا بالتواصل مع الإسعاف وعند وصولهما المستشفى أبلغونا بأنهما فارقا الحياة".

وأضاف عم العروسين، في سياق حديثهم لـ"الدستور" أن والد ووالدة الزوج، لم يتهما أي شخص في حادث وفاة الزوج وزوجته، وقالوا إن ذلك هو قدر الله، وذلك خلال التحقيقات التي أجريت بمعرفة المباحث الجنائية بمركز شرطة نجع حمادي، قائلًا: "نحن لا نريد شيئا من أي حد سوى الدعوة للمتوفين بالرحمة والمغفرة".

وذكر عم العروسين، أن الزوج وزوجته أبناء عمومة في الأصل، والاثنان كانا يمتازان بالأخلاق الحميدة والاحترام، منوهًا بأن القرية بأكملها تسودها حالة من الحزن على فراق العروسين.