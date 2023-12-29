الجمعة 29 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

اختنقا من الدفاية.. كشف غموض العثور على جثتي عروسين في قنا

جثة
جثة

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، ملابسات العثور على جثتي عروسين داخل منزل الزوجية في قرية الرحمانية مركز نجع حمادي، شمالي محافظة قنا، حيث توضح بعد الفحص أن السبب وراء وفاة العروسين اختناق من الدفاية.

تفاصيل الحادث

كانت البداية عندما تلقى اللواء مصطفى مبروك درة، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد العثور على جثة، (أبوالوفا. ح)، وزوجته (نعمة) داخل منزلها، وذلك بعد ساعات قليلة من حفل زفافهما بقرية الرحمانية قبلي بشرق نيل مدينة نجع حمادي شمالي محافظة قنا.

وقال أحد أهالي القرية، إن أسرة العروسين ذهبوا لمنزلهما في الصباحية كالعادة في أفراح الصعيد، وبعد أن دقوا أجراس وأبواب المنزل لم يفتح لهم أحد، فدخلوا ليجدوا العروسين جثث هامدة داخل عش الزوجية بعد ساعات من حفل زفافهما، وجرى نقل الجثتين إلي مشرحة مستشفى بهجورة في نجع حمادي العام.

قنا امن قنا جثة جثة نجع حمادي محافظة قنا

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