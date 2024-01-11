الخميس 11 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

أبو الهول لبس خوذة وهيلعب بابجي.. إيه الحكاية؟ (فيديوجراف)

أبو الهول فى إعلان
أبو الهول فى إعلان لعبة ببجي

أثار فيديو لأبو الهول جدلاً واسعًا على منصات التواصل الأيام القليلة الماضية بعد ظهور أبوالهول في فيديو وهو يرتدي الخوذة الخاصة بـ لعبة بابجي الشهيرة وهو ما أثار حالة من الجدل فور نشر الفيديو.

في الفيديوجراف التالي، تستعرض “الدستور” كواليس فيديو أبو الهول وهو يرتدي خوذة لعبة بابجي الشهيرة.

و"بابجي" تعد من أخطر الألعاب التي انتشرت بشكل كبير مؤخرًا بين الشباب والمراهقين، وأدت إلى وقوع حوادث متعددة للأهل بسبب إدمان الأطفال تلك اللعبة الإلكترونية إلى جانب عدد من الألعاب الأخرى التي انتشرت سريعًا.

كانت آخر أضرار بابجي ما حدث مع شاب في كلية الحقوق والذي كان يقضي ساعات طويلة في تلك اللعبة بعد تخرجه بدون هدف، وبعد شهور من الخوض في غمارها قرر أن يجعل ما يحدث في اللعبة الافتراضية واقعًا ملموسًا.

تقمص الشاب دور أحد أبطال اللعبة ونزل إلى الشارع للبحث عن مسرح لتنفيذ ما يحدث في اللعبة، واختار حارس أمن وأخرج سكينًا أخفاها بين طيات ملابسه ونحر بها رقبة الحارس وتركه غارقًا فى دمائه وهرب مسرعًا من المكان.

وتم تكثيف التحريات وإفراغ محتوى كاميرات المراقبة والقبض على الشاب الذى اعترف بجريمته وأبدى ندمه على فعلته قائلًا: «بابجى» هى السبب وأحالته المحكمة إلى مستشفى الأمراض العصبية والنفسية حتى يتم البت في القضية.

وبالفعل فهناك جرائم ووقائع مآساوية تحدث نتيجة إدمان الشباب للألعاب الإلكترونية والتي تعتبر بابجي من ضمنها، وهناك بالفعل ضحايا تحولوا إلى مدمنين لتلك الألعاب، وتحدثت "الدستور" مع عدد من الأهالي الذين لجأوا إلى عيادات نفسية لعلاج أبنائهم من إدمان الألعاب الإلكترونية بابجي

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