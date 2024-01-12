بـ2500 نسخة.. انطلاق معرض تبادل الكتب بالدقي لمدة يومين

انطلق اليوم الجمعة، معرض مخصص لتبادل الكتب في الدقي التابعة لمحافظة الجيزة التابع لإحدى المكتبات، والذي يستمر لمدة يومين فقط الجمعة والسبت 12 و13 يناير الجاري في تمام الحادية عشر صباحًا وحتى الحادية عشر مساءً، وذلك في شارع جابر بن حيان متفرع من شارع الدقي بالجيزة.

معرض تبادل الكتب

تقوم فكرة المعرض والذي يستمر لمدة يومين فقط، على أن يتمكن القارئ من تبديل الكتب الخاصة به والتي تم قرائتها من قبل واستبدالها بغيرها من خلال المعرض، وذلك من خلال ركن مخصص داخل المعرض يتم فيه تبديل الكتب من ضمن مجموعة كتب مختارة يبدأ عددها من 2500 كتاب ويتم تزويدها بين الحين والأخر كل ساعتين على مدار ساعات عمل المعرض.

معرض مخصص لتبادل الكتب بالدقي

ويتم المشاركة في معرض تبادل الكتب بالدقي عن طريق خطوات أساسية أولها هو تسليم القارئ لكافة الكتب المقروءة معه ويحصل على كارت بعدد الكتب التي تم تسلميها ويقوم باختيار الكتب التي يريدها بنفس العدد الذي قام بتسليمه من قبل.

كما يرفض معرض تبادل الكتب تبديل الكتب الدراسية والكتب المتهالكة والكتب المزورة، بالإضافة إلى أنه يتم تحديد ساعة واحدة فقط لكل قارئ لكي يقوم بتصفح واختيار الكتب التي يريد تبديلها وذلك لاستيعاب أكبر عدد ممكن من القراء على مدار اليومين، ويحق لكل قارئ تبديل 25 كتاب فقط، ويتم دخول المعرض بتذكرة دخول قيمتها 10 جنيهات.

معرض كتاب الدقي

فيما ذلك يضم معرض كتاب الدقي المخفض مختلف التخصصات والمجالات في الكتب، وخصص ركن للكتب المستعملة بسعر موحد لكل الكتب 20 جنيهًا للكتاب الواحد، بالإضافة إلى عمل تخفيضات وخصومات على كل الكتب الموجودة داخل المعرض تبدأ من 20% لـ50%.

وخصص معرض كتاب الدقي عددًا من الأقسام والأركان، ومن ضمنها ركن ضخم لكتب الأطفال، وقسم للكتب المستعملة بأسعار تبدأ من 20 جنيهًا، وركن للحرف والمشغولات اليدوية، إلى جانب توفير هدايا قيمة لكل القراء والوافدين على معرض كتاب الدقي المخفض، بالإضافة إلى وجود أماكن للترفيه وتناول المشروبات الساخنة، وتوفير أماكن للاستراحة وأماكن للصلاة، لتكون نزهة مميزة لكل أفراد الأسرة.