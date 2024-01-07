مدينة مصر للألعاب الأولمبية.. صرح رياضى فى قلب العاصمة الإدارية (فيديوجراف)

عهد جديد تدخله الدولة المصرية في الإنشاءات الرياضية، ودخلته مصر من الباب الكبير بمدينة كاملة تطابق المواصفات العالمية وتنافس الكثير من المنشآت الرياضية في أكبر الدول المتقدمة من خلال مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة، التي تقام على مساحة 450 فدانًا.

وفي الفيديوجراف التالي نستعرض كافة التفاصيل عن مدينة مصر للألعاب الأولمبية الموجودة في قلب العاصمة الإدارية.

مدينة مصر للألعاب الأولمبية

كعاصمة عالمية للرياضة الإفريقية، تظهر المدينة الأوليمبية في العاصمة الإدارية التي تعد نتاجًا واضحًا لرغبة الدولة المصرية والقيادة السياسية في الوصول بمصر إلى قمة التطور والتحضر، وأن تكون قبلة الرياضيين في الشرق الأوسط باعتبارها الأكثر اكتمالًا من حيث الخدمات المقدمة في كل الرياضات المختلفة.

وعلق آخرون بأن المدينة الأوليمبية في العاصمة الإدارية واحدة من أفضل الإبداعات التي تم إنشاؤها باحترافية عالية، لتضم مجموعة من الأندية الرياضية والاجتماعية وعددًا من الملاعب في كل الرياضات.

تضم المدينة الأوليمبية استاد مصر، والذي يستضيف حاليًا مران المنتخب الوطني، وهو ملعب كرة قدم على طراز أوروبي واحترافي تبلغ سعته 90 ألف مشجع، بدأ العمل به في 2019 وتم الانتهاء منه.

المدينة الأولمبية

تحتوي المدينة الأوليمبية على الجدارية الكبرى، والتى تعكس الشعار والمبادئ الأوليمبية وتاريخ مصر الرياضي، والتي جاءت وفق منظور فني رفيع وراقي المستوى، والتي تم اختيار تصميمها من خلال مسابقة أجريت على مستوى الجمهورية اشترك فيها كبار الفنانين والأكاديميين.

الوصف الكامل للمدينة الأوليمبية بالعاصمة الإدارية

المدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية جزء مهم من العاصمة الإدارية الجديدة، وقد تم تنفيذها بهدف دعم المجال الرياضي في مصر، واستقبال البطولات الدولية والفعاليات المهمة على الأراضي المصرية.

وحرصت الدولة على إنشاء مدينة رياضية ليس لها مثيل من قبل، فهي تُعد واحدة من المشروعات المهمة التي تم تنفيذها بالعاصمة الإدارية الجديدة. تصل مساحة المدينة إلى 450 فدانًا.