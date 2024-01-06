تفقدها الرئيس صباح اليوم.. الوصف الكامل لمدينة مصر الأوليمبية بالعاصمة الإدارية

تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم السبت، مدينة مصر الدولية للألعاب الأوليمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة، كما تفقد تدريبات المنتخب الوطني لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية بالعاصمة الإدارية، وهو ما لفت أنظار العالم نحو مدينة مصر الأوليمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وعلق الكثيرون على أن مصر دخلت عهدًا جديدًا في الإنشاءات الرياضية، ودخلته مصر من الباب الكبير بمدينة كاملة تطابق المواصفات العالمية، وتنافس الكثير من المنشآت الرياضية في أكبر الدول المتقدمة، من خلال مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية في العاصمة الإدارية الجديدة، والتي تقام على مساحة حوالى 450 فدانًا.

وكعاصمة عالمية للرياضة الإفريقية، تظهر المدينة الأوليمبية في العاصمة الإدارية، والتي تعد نتاجًا واضحًا لرغبة الدولة المصرية والقيادة السياسية في الوصول بمصر إلى قمة التطور والتحضر، وأن تكون قبلة الرياضيين في الشرق الأوسط باعتبارها الأكثر اكتمالًا من حيث الخدمات المقدمة في كل الرياضات المختلفة.

وعلق آخرون بأن المدينة الأوليمبية في العاصمة الإدارية واحدة من أفضل الإبداعات التي تم إنشاؤها باحترافية عالية، لتضم مجموعة من الأندية الرياضية والاجتماعية وعددًا من الملاعب في كل الرياضات.

وتضم المدينة الأوليمبية استاد مصر، والذي يستضيف حاليًا مران المنتخب الوطني، وهو ملعب كرة قدم على طراز أوروبي واحترافي تبلغ سعته 90 ألف مشجع، بدأ العمل به في 2019 وتم الانتهاء منه.

وتحتوي المدينة الأوليمبية على الجدارية الكبرى، والتى تعكس الشعار والمبادئ الأوليمبية وتاريخ مصر الرياضي، والتي جاءت وفق منظور فني رفيع وراقي المستوى، والتي تم اختيار تصميمها من خلال مسابقة أجريت على مستوى الجمهورية اشترك فيها كبار الفنانين والأكاديميين.

الوصف الكامل للمدينة الأوليمبية بالعاصمة الإدارية

المدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية جزء مهم من العاصمة الإدارية الجديدة، وقد تم تنفيذها بهدف دعم المجال الرياضي في مصر، واستقبال البطولات الدولية والفعاليات المهمة على الأراضي المصرية.

وقد حرصت الدولة على إنشاء مدينة رياضية ليس لها مثيل من قبل، فهي تُعد واحدة من المشروعات المهمة التي تم تنفيذها بالعاصمة الإدارية الجديدة. تصل مساحة المدينة إلى 450 فدانًا.

تقسيم المدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية إلى

مجموعة من الأندية الرياضية والاجتماعية وعدد كبير من الملاعب.

- مُجمع ملاعب كرة قدم حوالي 4 ملاعب ذات أبعاد قانونية، وملاعب خماسية، وملاعب تنس، وملاعب إسكواش، وملاعب كرة طائرة، وملاعب كرة سلة، وملاعب كرة شاطئية، وملعب هوكي، وملاعب أخرى متعددة الأغراض.

- مُجمع حمامات سباحة (حمام سباحة أوليمبي مُغَطًّی وآخر مكشوف).

- صالة للألعاب القتالية، صالة خاصة بذوي الهمم (ذوي الاحتياجات الخاصة)، صالة جمباز، غرف تغيير ملابس.

- منطقة مُخصصة للألعاب الجماعية.

- مبنى اجتماعي.

- مبنى للثقافة والتكنولوجيا، لحث وتشجيع الشباب والناشئين على تنفيذ مشروعاتهم والعمل على تنمية مهاراتهم وقدراتهم.

- صالة مُغطاة كبيرة تمتد على مساحة 10،000 متر مربع، تَسع حوالي 7 آلاف فرد، وهي من إحدى الصالات التي من المقرر إقامة إحدى مجموعات بطولة كأس العالم لكرة اليد التي تستضيفها مصر لعام ٢٠٢١.

- إنشاء 3 استادات، رغبة في استضافة بطولات كبرى مثل (كأس العالم ودورة الألعاب الأوليمبية)، حيث يُعد الاستاد أمرًا مهمًّا لاستضافة أي بطولة كبيرة.

- مجموعة من المنشآت الرياضية المُقامة وفقًا لأحدث المعايير العالمية التي تحتاج إليها الاتحادات الدولية لإقامة البطولات الكبرى.

- منطقة متكاملة للأطفال (ثقافية، ترفيهية، مسرح) ومبنى إداري.

- كما تضم المدينة الرياضية باقة من المقومات المهمة واللازمة لاستضافة البطولات العالمية، مثل: (شبكات طرق وفنادق على أعلى مستوى وخدمات أخرى لمثل هذه الأحداث).