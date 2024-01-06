السبت 06 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

رئيس الوزراء يهنئ البابا تواضروس بعيد الميلاد المجيد

خلال تهنئة مدبولي
خلال تهنئة مدبولي

بعث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وجميع المواطنين الأقباط؛ بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد الجديد.

وفي برقيته، عبر رئيس مجلس الوزراء عن تمنياته بأن يُعيد الله عز وجل هذه المناسبة على قداسة البابا بموفور الصحة ودوام التوفيق، وعلى وطننا الغالي وشعبنا العظيم بالخير والأمن والطمأنينة.

مدبولى: نقدر مواقفكم دومًا من أجل وحدة وتماسك شعبنا خاصة وقت التحديات والأزمات
وتوجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح الخميس الماضي، إلى مقر الكاتدرائية المرقسية بالعباسية؛ لتقديم التهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد. 

وخلال اللقاء، أعرب رئيس مجلس الوزراء عن تهنئته لقداسة البابا تواضروس الثاني وجميع المواطنين المصريين الأقباط بهذه المناسبة، داعيا الله عز وجل أن يُعيدها على قداسته بموفور الصحة ودوام التوفيق، وعلى وطننا الغالي وشعب مصر العظيم بالخير والأمن والسلام.

وقال رئيس الوزراء: أعبر لقداستكم عن احترامى ومحبتى واعتزازى، وأيضا تقديرى لمواقفكم دوما من أجل وحدة وتماسك شعبنا، خاصة وقت التحديات والأزمات.

البابا تواضروس: رغم كل التحديات والأزمات ورغم بيانات وأرقام المسئولين والاقتصاديين فإن لدى ثقة بأن يد الله ترعى مصر

من جانبه، توجه قداسة البابا تواضروس الثاني بالشكر لرئيس مجلس الوزراء على حضوره للتهنئة، متمنيا له وللحكومة التوفيق، مضيفا: نسعد دوما بحضوركم، ونشكر ربنا على المحبة، والعلاقات الطيبة بين كل المصريين، وهذا هو الغنى والكنز، ورغم كل التحديات والأزمات، ورغم بيانات وأرقام المسئولين والاقتصاديين، فإن لدى ثقة بأن يد الله ترعى مصر.

واختتم قداسة البابا حديثه قائلا: نصلى من أجل بلدنا، لحمايتها من كل مكروه، ولمساندة مسئولى بلدنا فى مواجهة التحديات.

بعث الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء برقية تهنئة تهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية وجميع المواطنين الأقباط

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