مسئولو "الإسكان" يتفقدون وحدات "سكن لكل المصريين" بمنطقة النرجس بمدينة 15 مايو

قام المهندس كمال بهجات، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، والمهندس مصطفى سعيد، رئيس جهاز تنمية مدينة ١٥ مايو، ومسئولو الجهاز، بجولة تفقدية بمشروع وحدات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين - محور منخفضى" الدخل بمنطقة النرجس بمدينة 15 مايو.

تشطيبات الوحدات السكنية

وتابع مسئولو الإسكان في جولتهم الأعمال الجارية بالمشروع، والتي تشمل التشطيبات الخارجية لواجهات العمارات، والتشطيبات الداخلية للوحدات، وأعمال المرافق، وتنسيق الموقع، والذي يضم 465 عمارة بها 11160 وحدة سكنية بمساحات متنوعة، حيث وصلت نسبة الإنجاز بالمشروع 80 ٪.

تسليم الوحدات السكنية

ووجه المهندس كمال بهجات، بسرعة دفع عجلة العمل وزيادة معدلات التنفيذ، حتى يتم تسليم الوحدات إلى مستحقيها فى مواعيدها طبقًا للبرامج الزمنية المحددة، كما وجه بسرعة تلافي الملاحظات، والعمل على إنهاء الأعمال بالمشروع على أكمل وجه.

وأشار المهندس مصطفى سعيد، إلى أن الزيارة تأتى ضمن الجولات الميدانية لمتابعة المشروعات الجارية بالمدينة، للوقوف على آخر المستجدات من الأعمال.

مد التقديم بتحويلات الطرح الأول

من ناحية أخرى، قررت وزارة الإسكان فى وقت سابق مد فترة تلقي طلبات المواطنين الراغبين في التقديم ضمن إعلان التحويل الخاص بالطرح الأول لسكن لكل المصريين 3، بنظام التمويل العقاري، وذلك حتى 15 يناير الجاري بدلًا من 4 يناير، وذلك استجابة لطلبات المواطنين بعد تزايد الإقبال مؤخرًا.

ويستهدف الإعلان المواطنين الحاجزين في الطرح الأول لإعلان سكن لكل المصريين 3، الذين تنطبق عليهم الشروط ممن هم خارج أولوية الوحدات المتوافرة حاليًا لمنخفضي الدخل، ولم يقوموا بسحب مقدم جدية الحجز، ولم يسبق تخصيص وحدة سكنية لهم بذات الإعلان.

يأتى هذا القرار استجابة لطلبات المواطنين الراغبين في الاستفادة من هذه الفرصة ولم ينتهوا من الإجراءات المطلوبة للتحويل حتى الآن، خصوصًا هؤلاء الذين لم يقوموا بدفع مبلغ استكمال مقدم جدية الحجز في مكاتب البريد المميكن.