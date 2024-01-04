الخميس 04 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

الشروط وخطوات التقديم|موعد طرح شقق الإسكان الاجتماعي 2024

شقق الإسكان الاجتماعي
شقق الإسكان الاجتماعي

موعد فتح حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024 من أكثر الموضوعات التي تهم فئة كبيرة من المواطنين في مختلف المحافظات، لاسيما الشباب إذ تحرص فئة كبيرة على امتلاك وحدة سكنية بسعر مناسب وأسعار ميسرة وأقساط على عدة سنوات ومزودة بكافة المرافق وخدمات.

الشروط وخطوات التقديم|موعد طرح شقق الإسكان الاجتماعي 2024 

وفي هذا السياق، أعلن صندوق الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري التابع لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة عن موعد فتح باب الحجز لـشقق الإسكان الاجتماعي في الإعلان الـ 18 للوحدات السكنية لمحدودي الدخل.

موعد طرح شقق الإسكان الاجتماعي 2024 

يبدأ فتح باب التقديم لحجز شقق الإسكان الاجتماعي في الإعلان رقم 18 اعتبارًا من شهر يناير 2024، وذلك بعد تسليم عدد كبير من الوحدات السكنية من قبل صندوق الإسكان الاجتماعي في الإعلانات السابقة.

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شروط حجز شقق الإسكان الاجتماعي في الإعلان رقم 18:

- يجب أن يكون المتقدم من الجنسية المصرية.

- يجب أن يكون عمر المتقدم لشقق الإسكان الاجتماعي لا يقل عن 21 عامًا.

- لا يجوز للمتقدم أن يكون قد حصل على شقة في إطار الإسكان الاجتماعي من قبل.

- يجب أن يكون دخل المتقدم على شقق الإسكان الاجتماعي لا يقل عن 6،000 إلى 8،000 جنيه مصري للمتزوج.

- يجب أن يتم التقديم على شقق الإسكان الاجتماعي في محافظة إقامة المتقدم أو محافظة عمله.

سعر وحدات الإسكان الاجتماعي الإعلان الـ 18

تتراوح أسعار وحدات الإسكان الاجتماعي في الإعلان رقم 18 بين 184 و400 ألف جنيه، وتعتمد على مساحة الوحدة السكنية وموقعها.

طرق حجز شقق الإسكان الاجتماعي الإعلان الـ 18 

خطوات التقديم لحجز وحدات الإسكان الاجتماعي في الإعلان رقم 18 تشمل التقديم الإلكتروني عبر موقع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري من خلال هذا الرابط، أو التقديم في مكاتب البريد المصري.

الأوراق المطلوبة لشقق الإسكان الاجتماعي الإعلان 18

- صورة من بطاقة الرقم القومي.

- صورة من شهادة ميلاد.

- صورة من المؤهل الدراسي.

- إيصال حديث لسداد أحد المرافق؛ كهرباء أو غاز أو مياه.

- شهادة حسن سير وسلوك من جهة العمل.

- كما يجب إحضار شهادة الموقف من التجنيد للذكور.
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