موعد فتح حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024 .. مساحة الوحدات وأسعارها

موعد فتح حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024 محور اهتمام الملايين من المواطنين من مختلف محافظات الجمهورية الراغبين في التقديم للحصول على وحدة سكنية ضمن المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين بأسعار تتناسب مع كافة فئات الشعب بفترة سداد طويلة تتناسب مع الجميع.

موعد فتح حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024

يطرح صندوق الاسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري مرحلة جديدة من وحدات سكن لكل المصريين خلال الرابع الأول من العام المقبل 2024 حيث يستمر التقديم لمدة شهر كامل في كافة محافظات الجمهورية حيث يتم إتاحة كراسة الشروط في جميع مكاتب الهيئة القومية للبريد المصري والتي تحدد أسعار ومساحات الوحدات المطروحة وطرق التسديد.

ويكون الحد الأدني المقدم الحجز 20% من قيمة الوحدة ويتم سداده بالتقسيط على 3 سنوات (فترة إنشاء الوحدات السكنية) ويتم تسديد باقي ثمن الوحدة من خلال مقدم الاستلام و التقسيط على أقسام ثابتة أو متغيرة على 20 سنة وفقا صافي الدخل الشهري أو السنوي للشخص المتقدم الراغب في الحصول على الوحدة السكنية.

مساحة شقق الإعلان الـ 18 للإسكان

يتم طرح كراسة الشروط خلال موعد فتح حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024 وتحدد مساحة الوحدات المطروحة في المشروع الـ 18 والتي تتراوح ما بين 75 - 90 مترا بعدد من المدن الجديدة بالمحافظات حيث يتم التقديم في نفس محافظة الإقامة أو العمل وفقا للشروط التي تم وضعها لضمان الاستفادة من الوحدة السكنية في السكن وليس الاستثمار.

ويتم طرح الوحدات في المشروع الجديد في 7 مدن هم مدينة العبور الجديدة ومدينة حدائق أكتوبر ومدينة حدائق العاصمة ومدينة العبور ومدينة غرب أسيوط ومدينة أسيوط الجديدة ومدينة قنا الجديدة ويتم استبعاد من حصلوا على وحدات سابقة خلال المشروعات المطروحة مسبقا.

أسعار وحدات الاسكان الاجتماعي 2024

تختلف أسعار وحدات الاسكان الاجتماعي 2024 وفقا لاختلاف وقت الطرح ومن المتوقع أن تتخطى ثمن الوحدة 500 ألف جنيه وفقا لأخر سعر حدده صندوق الاسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري في الطرح التكميلي لإعلان سكن لكل المصريين 3.