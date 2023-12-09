السبت 09 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

كيفية حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024

شقق الإسكان الاجتماعي
شقق الإسكان الاجتماعي

يتساءل عدد كبير من المواطنين المصريين عن شقق الإسكان، وموعد حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024 لمحدوي الدخل، وكيفية التقديم والأوراق المطلوبة، لشقق الإسكان الاجتماعي وشروط الحصول عليها، لذا ينشر "الدستور" خلال السطور التالية كافة التفاصيل.

موعد إعلان حجز شقق الإسكان الاجتماعي

ومن المتوقع أن تعلن وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية موعد فتح الحجز للإعلان 18 الجديد نهاية شهر ديسمبر الجاري أو بداية العام المقبل 2024.

كراسة شروط الإسكان الاجتماعي وتفاصيل موعد حجز الشقق

رابط التقديم في شقق الاسكان الاجتماعى 2023.. "تقدر تحجز في 7 خطوات"

شروط التقدم والحجز في شقق الإسكان الاجتماعي

-أن يكون المتقدم معه ما يثبت إقامته بالمحافظة التي توفر الوحدة السكنية التي يتقدم، أو يعمل بها.

-ألا يكون قد تم تخصيص وحدة سكنية أو قطعة أرض للمتقدم أو للأسرة بالمدن الجديدة أو المحافظات من قبل.

-الإقرار بصحة البيانات التي تم تقديمها، وإدراك أنه في حالة المخالفة قد يتعرض المتقدم للمساءلة مدنيا وجنائيا، وقد يقوم صندوق الإسكان الاجتماعي بإلغاء التخصيص وسحب الوحدة السكنية دون إنذار أو حكم قضائي واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

-أن يكون المتقدم شخص طبيعي يحمل الجنسية المصرية.

-لا يمكن التقدم لحجز أكثر من وحدة سكنية في الإعلان الواحد.

-أن يكون عمر المتقدم ما بين 21 إلى 50 عامًا، في تاريخ نهاية الإعلان.

-سداد مقدم الحجز.

أماكن شقق محدودي الدخل

- أكتوبر الجديدة.

- القاهرة الجديدة.

- العبور الجديدة.

- الشروق.

- حدائق أكتوبر.

- دمياط الجديدة.

- غرب قنا.

- ناصر «غرب أسيوط».

- العلمين الجديدة.

- مدينة العاشر من رمضان.

- المنصورة الجديدة.

خطوات التقديم في شقق الإسكان الاجتماعي 2023

- قم بالدخول إلى  موقع وزارة الإسكان وذلك بالضغط على هذا الرابط

-قم بالضغط على أيقونة "التقديم على وحدات سكنية.

-حدد المشروع الذي ترغب في التقديم عليه (المشروع رقم 18) وقم بالضغط عليه.

-قم بإدخال جميع البيانات المطلوبة عنك كمتقدم لتخصيص وحدة سكنية.

- قم بتحميل جميع الأوراق المطلوبة للتقديم.

- قم بتسجيل رقم الهاتف المحمول الخاص بك.

-اضغط على كلمة "حفظ الطلب.

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