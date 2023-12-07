الخميس 07 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

رابط التقديم في شقق الاسكان الاجتماعى 2023.. "تقدر تحجز في 7 خطوات"

شقق الاسكان
شقق الاسكان

رابط التقديم في الاسكان الاجتماعى 2023 من الموضوعات التي ازداد البحث عنها خلال الساعات الأخيرة عبر منصات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي المُختلفة.

رابط التقديم في الاسكان الاجتماعى 2023

وجاء رابط التقديم في الاسكان الاجتماعى 2023 ضمن الموضوعات المتصدرة مؤشر البحث "جوجل" حيث يرغب الكثيرين في خطوات ومواعيد التقديم في الششق التابعة لوزارة الاسكان الاجتماعي للعام 2023.

وأعلن الرئيس التنفيذي لـ صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري مي عبدالحميد، في وقت سابق، موعد فتح باب التقديم بالإعلان التكميلي في حوالي 18 محافظة تشمل 130 ألف وحدة سكنية.

سكن لكل المصريين.. الأوراق المطلوبة للتقديم في شقق الإسكان الاجتماعي 2023

موعد فتح حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2023 وأسعارها والخطوات

مدة تلقي طلبات المتقدمين 

وبدأت وزارة الإسكان بتلقي الطلبات الخاصة بحجز شقق الإسكان الاجتماعي 2023 التي تم طرحها خلال الإعلان الثامن عشر والذي يعد الإعلان التكميلي للإعلان السادس عشر وقد بدأت الوزارة في تلقي طلبات الحجز خلال يوم 3 ديسمبر 2023 على أن تستمر عملية الحجز لمدة شهر.

وبالتزامن مع عمليات البحث المتكررة عن رابط التقديم في الاسكان الاجتماعى 2023. تستعرض "الدستور" كافة التفاصيل ضمن سلسلة خدمية نقدّمها على مدار الساعة عبر موقعنا الإلكتروني هنــــــــــــا، ومنصاتنا المُختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي.

خطوات التقديم في الاسكان الاجتماعى 2023

يمكن التقديم في شقق الإسكان الاجتماعي 2023 من خلال الدخول الي موقع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية واتباع الخطوات البسيطة التالية..

  • الخطوة الأولى: قم بالدخول إلى  موقع وزارة الإسكان وذلك بالضغط على هذا الرابط (هنـــــــــــــا).
  • الخطوة الثانية: قم بالضغط على أيقونة "التقديم على وحدات سكنية".
  • الخطوة الثالثة: حدد المشروع الذي ترغب في التقديم عليه (المشروع رقم 18) وقم بالضغط عليه.
  • الخطوة الرابعة: قم بإدخال جميع البيانات المطلوبة عنك كمتقدم لتخصيص وحدة سكنية.
  • الخطوة الخامسة: قم بتحميل جميع الأوراق المطلوبة للتقديم.
  • الخطوة السادسة: قم بتسجيل رقم الهاتف المحمول الخاص بك.
  • الخطوة السابعة: اضغط على كلمة "حفظ الطلب".
رابط التقديم في الاسكان الاجتماعى 2023 رابط التقديم في الاسكان الإسكان الاجتماعى الإسكان الاجتماعي 2023 التقديم في الاسكان الاجتماعى 2023 التقديم في الإسكان الاجتماعي الاسكان

مواد متعلقة

سكن لكل المصريين.. الأوراق المطلوبة للتقديم في شقق الإسكان الاجتماعي 2023

موعد فتح حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2023 وأسعارها والخطوات

الأكثر قراءة

نازية الاحتلال: إسرائيل تعرّى الفلسطينيين على "طريقة هتلر" (صور)

عاجل| بينهم مستشار وزير التموين.. القصة الكاملة للتحقيق مع المتلاعبين بأسعار السلع الغذائية

عاجل.. الباز يكشف سر خطيئة عمرو أديب مع سمير غطاس (فيديو)

تصاعد أزمة الشحات والشيبى.. الأهلى يطلب ردًا من اتحاد الكرة بشأن مخالفة لوائح الفيفا

سقوط طائرة سعودية مقاتلة أثناء مهمة تدريبية واستشهاد أفراد طاقمها الجوى

خطوات الاستعلام عن قيمة المعاش بالاسم ومعرفة الزيادة المستحقة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

عبدالناصر فى الفالوجة

ماجد حبته

أقوى أدوات جوتيريش

بسنت حسن

الاستحقاق الانتخابى

لواء.حمدى البطران

الانتخابات المصرية

جلال حمام

تحالف الأحزاب.. اتفاق نادر على رئيس مصر

إبراهيم عبدالفتاح

إبراهيم عبدالفتاح كارلوس ألبرتو «2 - 2»

جلال حمام

رئيس.. فى أصعب ظروف إقليمية ودولية

ماجد حبته

تحركات روسية جديدة

صور

بوشاح فلسطينى.. قرينة الرئيس تثمّن جهود "الهلال الأحمر" فى دعم غزة

افتتاح معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2023"

الحزن يخيم على الوسط الفنى فى جنازة أشرف عبدالغفور

محطة تل أبيب

المزيد

"مقاومة الجدار": الاحتلال يستولي على أراضي بلدة جبع شمال شرق المحتلة

الاحتلال الإسرائيلى يواصل استهداف المدنيين فى غزة

الاحتلال الإسرائيلي يجرف أراضٍ بكفل حارس لمد المياه للمستعمرات في سلفيت