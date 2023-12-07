رابط التقديم في شقق الاسكان الاجتماعى 2023.. "تقدر تحجز في 7 خطوات"

رابط التقديم في الاسكان الاجتماعى 2023 من الموضوعات التي ازداد البحث عنها خلال الساعات الأخيرة عبر منصات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي المُختلفة.

رابط التقديم في الاسكان الاجتماعى 2023

وجاء رابط التقديم في الاسكان الاجتماعى 2023 ضمن الموضوعات المتصدرة مؤشر البحث "جوجل" حيث يرغب الكثيرين في خطوات ومواعيد التقديم في الششق التابعة لوزارة الاسكان الاجتماعي للعام 2023.

وأعلن الرئيس التنفيذي لـ صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري مي عبدالحميد، في وقت سابق، موعد فتح باب التقديم بالإعلان التكميلي في حوالي 18 محافظة تشمل 130 ألف وحدة سكنية.

مدة تلقي طلبات المتقدمين

وبدأت وزارة الإسكان بتلقي الطلبات الخاصة بحجز شقق الإسكان الاجتماعي 2023 التي تم طرحها خلال الإعلان الثامن عشر والذي يعد الإعلان التكميلي للإعلان السادس عشر وقد بدأت الوزارة في تلقي طلبات الحجز خلال يوم 3 ديسمبر 2023 على أن تستمر عملية الحجز لمدة شهر.

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خطوات التقديم في الاسكان الاجتماعى 2023

يمكن التقديم في شقق الإسكان الاجتماعي 2023 من خلال الدخول الي موقع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية واتباع الخطوات البسيطة التالية..