الخميس 07 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

موعد فتح حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2023 وأسعارها والخطوات

شقق الإسكان الاجتماعي
شقق الإسكان الاجتماعي

يكثر البحث عن موعد فتح حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2023 وأسعارها عبر جوجل، حيث يشغل بال الكثير من المواطنين متوسطي الدخل معرفة خطوات الحجز لشقق دار مصر في العبور.

وأعلن صندوق الإسكان الاجتماعي حول طرح وحدات سكنية جديدة للأشخاص متوسطي الدخل، والتي تحتوي الأماكن والأسعار وشروط الحجز.

موعد فتح حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2023 وأسعارها

وتستعرض “الدستور” بهذه السطور القادمة موعد فتح حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2023 وأسعارها، وخطوات الحجز.

وأشارت وزارة الاسكان الاجتماعي إلى أنه يحق التقديم على الوحدات السكنية بالطرح الجديد المتاح حاليا، في الإعلان التكميلى في يوم الأحد الموافق 3 من ديسمبر 2023 ويستمر التقديم لمدة شهر إلى يوم الخميس الموافق 4 من يناير 2024.

خطوات حجز شقق الإسكان الاجتماعي

وتتمثل خطوات حجز شقق الإسكان الاجتماعي وذلك فيما يلي:

  1. قم بالتوجه في البداية لموقع صندوق الإسكان الاجتماعي من هنا ودعم التمويل العقاري.
  2. قم بالنقر على قائمة حجز وحدات سكنية.
  3. قم بعد ذلك بإنشاء حساب جديد خاص بك.
  4. ثم كتابة الاسم رباعي وكذلك رقم البطاقة المكون من 14 رقم.
  5. تقوم بعد ذلك بقراءة كراسة الشروط الخاصة بالمشروع الذي قمت بالتقدم عليه.
  6. ثم ستقوم بسداد مقدم الحجز.
  7. سوف تصلك رسالة بنجاح العملية.

أسعار شقق الإسكان الاجتماعي 2023

ومن ناحية أخرى، أعلنت وزارة الإسكان الاجتماعي حول طرح وحدات على عدد 36 شهرا، كما سيتم استكمال مقدم لجدية الحجز المطلوب سداده بمبلغ ستصل إلى 6 آلاف جنيه، على أن سيتم سداد المبلغ بأحد مكاتب البريد المميكن في فترة الإعلان، وسيتم سداد قيمة الوحدات على دفعات تكون ربع سنوية وتبدأ من عدد 3 أشهر من غلق الإعلان وتكون لمدة 3 سنوات وستبلغ قيمة الدفعة 6 آلاف جنيه.

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الأوراق المطلوبة لحجز شقق الإسكان الاجتماعي

وأما عن الأوراق المطلوبة عن حجز شقق الإسكان الاجتماعي، فستتمثل فيما يلي:

  • يتم احضار صورة الرقم القومي.
  • وصورة شهادة الميلاد.
  • إيصال مرفق.
  • إيصال مرافق.
  • شهادة دخل الفرد.
  • الصورة من عقد ايجار الوحدة.
  • قيد عائلى مميكن.

ويتاح الاستعلام عن شقق الاسكان الاجتماعي وذلك من خلال الضغط من هنا.

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