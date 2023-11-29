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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

بعد أيام.. موعد فتح باب التقديم في شقق الاسكان الاجتماعي 2023 الإعلان التكميلي

شقق الاسكان الاجتماعي
شقق الاسكان الاجتماعي

تهتم شريحة كبيرة من المواطنين بمعرفة موعد التقديم في شقق الاسكان الاجتماعي وشروط التقديم وموعد صدور الإعلان القادم، وذلك لرغبتهم في الحصول على وحدة عقارية مرخصة وموفر بها كل الخدمات والميزات دون استغلال السماسرة، فضلًا عن أنها مدعومة من الدولة ويتاح تقسيطها على عدة سنوات بشكل ميسر لمحدودي ومتوسطي الدخل.

موعد فتح باب التقديم في شقق الاسكان الاجتماعي 2023 

ومن المفترض أن يُفتح باب التقديم على شقق الإسكان الاجتماعي بالإعلان التكميلي في نحو 18 محافظة تشمل 130 ألف وحدة سكنية، وذلك حسبما أعلنت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري في تصريحات تلفزيونية  وأشارت إلى أنه سيتم فتح باب التقديم يوم الأحد المقبل ولمدة شهر حتى يوم الخميس الموافق 4 يناير 2024.

مقدم حجز شقق الاسكان الاجتماعي 2023

من المتوقع أن يتم طرح شقق الاسكان الاجتماعي في عام 2023 للإعلان 18 للفئات ذات الدخل المحدود. وسيتم سداد 10% من قيمة الشقة عند الاستلام، وسيتم تقسيط الـ90% المتبقية من ثمن الشقة على مدى 30 سنة باستخدام نظام التمويل العقاري.

ستكون مساحة الشقق 75 مترًا مع مقدم قدره 15 ألف جنيه، وستكون مساحة الشقق 90 مترًا مع مقدم قدره 22 ألف جنيه.

شروط الحجز في شقق الاسكان الاجتماعي 2023 الاعلان التكميلي

-على المتقدم أن يكون بحوزته إثبات لإقامته في المحافظة التي تتوفر فيها الوحدة السكنية التي يرغب في التقدم لحجزها، أو أن يكون يعمل في تلك المحافظة. 

- يجب ألا يكون قد تم تخصيص وحدة سكنية أو قطعة أرض للمتقدم أو لأسرته سابقًا في المدن الجديدة أو المحافظات، حتى وإن كان قد تنازل عنها للغير أو امتلكها بالتنازل من شخص آخر.

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موعد فتح حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2023.. والمستندات المطلوبة

- يجب على المتقدم أن يقر بصحة البيانات التي قدمها، وأن يكون على علم بأنه في حالة اكتشاف أي مخالفة قد يتعرض للمسائلة المدنية والجنائية، وأن صندوق الإسكان الاجتماعي قد يقوم بإلغاء تخصيص الوحدة السكنية وسحبها دون إشعار مسبق أو حكم قضائي، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

- أن يكون المتقدم شخصًا طبيعيًا وحاملًا للجنسية المصرية.

- عمر المتقدم بين 21 و50 عامًا في تاريخ انتهاء فترة الإعلان.

- يجب سداد مبلغ الحجز المقدم.

- لا يُسمح بتقديم طلب حجز أكثر من وحدة سكنية في نفس الإعلان.

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