الإثنين 27 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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صندوق الإسكان الاجتماعى يعلن توفير 100 ألف وحدة سكنية جديدة (فيديو)

شقق الإسكان الاجتماعي
شقق الإسكان الاجتماعي

أوضحت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، آلية حجز شقق سكن لكل المصريين في الطرح الجديد الذي أعلنت عنه وزارة الإسكان مؤخرًا.

وقالت عبدالحميد، في حوارها مع الإعلامية قصواء الخلالي في برنامج "في المساء مع قصواء" على قناة CBC، إن هذا الطرح مخصص للأشخاص الذين لم يحالفهم الحظ في الحصول على وحدة سكنية في الإعلان السابق؛ بسبب تفوق عدد المتقدمين على عدد الوحدات المتاحة، مؤكدة أنه تم الحصول على الموافقات اللازمة لتوفير نحو 100 ألف وحدة سكنية إضافية، لتلبية احتياجات جميع المتقدمين.

وأشارت إلى أنها تواجه بعض الصعوبات في إيجاد أماكن مناسبة أو قريبة في بعض المناطق، مطالبة المتقدمين بالتنازل عن بعض المواصفات، مثل المساحة أو الطابق أو الاتجاه، للحصول على وحدة سكنية بأسعار مخفضة.

وأضافت أنها تبذل جهودًا كبيرة لتأمين التمويل اللازم لتنفيذ هذا المشروع، مشيرة إلى أنها تقدم الوحدات السكنية بفائدة 7.5% متناقصة على مدى 20 سنة، بينما تصل فائدة التمويل العقاري العادي إلى 24%، ما يستلزم التنسيق مع وزارة المالية والحصول على موافقاتها.

واختتمت حديثها بالتأكيد على أن هذا الطرح يستهدف الأشخاص الذين يعانون من نقص في السكن، وأنها تقوم بتقديم دعم كبير من الموازنة العامة لتحقيق هذا الهدف.

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