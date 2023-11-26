الأحد 26 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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موعد فتح حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2023.. والمستندات المطلوبة

الاسكان الاجتماعي
الاسكان الاجتماعي

موعد فتح حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2023 محور اهتمام الملايين من الراغبين في الحجز للحصول على وحدات سكنية في كافة محافظات الجمهورية ضمن مشروعات وزارة الإسكان لمحدودي ومتوسطي الدخل والتي حققت نجاحا ملحوظا في خلال السنوات الماضية بين المواطنين خاصة الشباب.

موعد فتح حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2023

تعلن وزارة الإسكان والموافق والمجتمعات العمرانية عن موعد فتح حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2023 في كافة محافظات الجمهورية وفقا للمشروع الـ 18 والذي يقام ضمن المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين وذلك لمحدودي ومتوسطي الدخل من خلال بيان رسمي صادر من الوزارة وذلك خلال الأيام المقبلة في شهري ديسمبر ويناير على أقصى تقدير.

تتميز الوحدات السكنية التابعة لوزارة الإسكان والموافق والمجتمعات العمرانية بقدرة المواطنين على دفع أقساطها الشهرية نظرا للتسهيلات الكبيرة التي توافرها الدولة لكافة المواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل بجميع محافظات الجمهورية وتتواجد الشقق داخل مناطق مميزة في المحافظة التي يتم طرح الشقق فيها.

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أوراق حجز وحدة سكنية في الاسكان الاجتماعي 2023

تتلخص الأوراق المطلوبة لحجز وحدة سكنية في شقق الاسكان الاجتماعي بالمشروع الـ 18 وفقا لوزارة الإسكان والموافق والمجتمعات العمرانية فيما يلي:-

  • صورة من بطاقة الرقم القومي للراغب في الحجز وزوجته والأصل للاطلاع عليها.
  • صورة من شهادة ميلاد الأبناء إن وجد.
  • صورة من قسيمة الزواج إن وجد.
  • صورة من إيصال مرافق حديث للعقار الذي يسكن فيه المتقدم حاليا (كهرباء، مياه، غاز).
  • إقرار بصافي الدخل الشهري أو السنوي مختوم من جهة العمل.
  • شهادة الوفاة للأرملة.
  • قسيمة الطلاق للمطلقة.
  • بطاقة الخدمات المتكاملة للمتقدمين من ذوي الاحتياجات الخاصة.
  • إقرار وصايا للقصر في حالة الاستلام عقب وفاة المتقدم.
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مساحة شقق الاسكان الاجتماعي 2023

تتراوح مساحة شقق الاسكان الاجتماعي 2023 في كافة محافظات الجمهورية والتي تطرحها وزارة الاسكان والموافق والمجتمعات العمرانية من 75 - 90 متر ويختلف مقدم الحجز وفقا للمساحة التي تم التقديم له والمشروع والمحافظة حيث يتم سداد 10% عند الاستلام و90% بنظام التقسيط على أطول فترة ممكنة تصل إلى 30 سنة.

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رابط التقديم في شقق الاسكان الاجتماعي

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