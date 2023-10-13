الجمعة 13 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزير الإسكان يُعلن طرح وحدات سكنية بمشروعات الإسكان المتميز وسكن مصر وجنة بعددٍ من المدن الجديدة

عاصم الجزار
عاصم الجزار

أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن طرح وحدات سكنية بمشروعات (الإسكان المتميز ذى طابع ساحلي – سكن مصر – جنة) بأنظمة سداد ميسرة بمدن (رشيد الجديدة- المنصورة الجديدة– ناصر "غرب أسيوط"– غرب قنا– ملوي الجديدة) للحجز الفوري من خلال جهاز المدينة اعتبارًا من يوم الأحد المقبل الموافق 15/10/2023.

وأوضح المهندس أمين غنيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أنه تم طرح 144 وحدة بمدينة رشيد الجديدة، و288 وحدة بمدينة المنصورة الجديدة، و192 بمدينة ناصر "غرب أسيوط"، و144 وحدة بمدينة غرب قنا، و148 وحدة بمدينة ملوي الجديدة. 

إتاحة كراسات الشروط والمواصفات والمساحات الخاصة بالوحدات بمقر جهاز المدينة

 

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طرح وحدات سكنية بمشروعات الإسكان المتميز وسكن مصر وجنة بعددٍ من المدن الجديدة

وأضاف  أنه يتم إتاحة كراسات الشروط والمواصفات والمساحات الخاصة بالوحدات بمقر جهاز المدينة المختص اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 15/10/2023، لافتًا إلى أنه في حالة تقدم أكثر من عميل على وحدة سكنية يتم إجراء قرعة علنية يدوية على الوحدة المطلوبة بينهم. 

طرح وحدات سكنية بمشروعات الإسكان المتميز وسكن مصر وجنة بعددٍ من المدن الجديدة

وأشار المهندس أمين غنيم، إلى أن ذلك يأتي في إطار موافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، برئاسة الدكتور عاصم الجزار، على وضع آلية للإتاحة الدائمة لتخصيص الوحدات السكنية الشاغرة بمشروعات (الإسكان المتميز – سكن مصر – جنة) بمدن (رشيد الجديدة – المنصورة الجديدة – ناصر غرب أسيوط – غرب قنا – ملوى الجديدة)، للحجز الفوري من خلال جهاز المدينة المختص، على أن يقوم جهاز المدينة المختص بإعداد البيانات التفصيلية للوحدات المطروحة لإدراجها بكراسة الشروط.

طرح وحدات سكنية بمشروعات الإسكان المتميز وسكن مصر وجنة بعددٍ من المدن الجديدة
وزير الإسكان المجتمعات العمرانية المنصورة الجديدة غرب قنا ملوي الجديدة عاصم الجزار

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