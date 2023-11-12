الأحد 12 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

الصحفيين: طرح 96 وحدة سكنية بمشروع جنة المنصورة الجديدة

نقابة الصحفيين
نقابة الصحفيين

أعلنت نقابة الصحفيين  فتح باب الحجز لعدد (96) وحدة سكنية بمشروع "جنة" بمدينة المنصورة الجديدة، سعر المتر (9000 جنيه) يضاف إليه نسبة التميز.

يبدأ الحجز اعتبارًا من السبت 18/11/2023م وحتي السبت 25/11/2023م. وبيان الوحدات متوافر بمركز الخدمات بالنقابة.

- يُسدد 20% من إجمالى قيمة الوحدة كمقدم حجز + 1% مصاريف إدارية، 0.5% من قيمة الوحدة (مجلس أمناء).
- يُسدد 10% من قيمة الوحدة عند الاستلام. 
- يُسدد 5% من قيمة الوحدة وديعة صيانة، بالإضافة إلى 1% من قيمة الوحدة لأعمال الصيانة عن العام الأول من تاريخ الاستلام. 

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أوضحت النقابة أن يُقسط الباقى وقدره 70% من قيمة الوحدة على أقساط ربع سنوية متساوية بحد أقصى 7 سنوات محمّلة بالأعباء البنكية (سعر الفائدة المعلن من البنك المركزى + 2% وزارة المالية + 0.5% مصاريف إدارية)، وتقدم شيكات آجلة بقيمة الأقساط، ويستحق القسط الأول بعد ثلاثة شهور من تاريخ الاستلام.  التقديم بمركز الخدمات فى الطابق الأول.

شروط الحجز: الأولوية لمَن لم يحصل على أى استفادة من مشروعات الإسكان بالنقابة من قبل، وفى حالة زيادة الأعداد تُجرى قرعة علنية لتبدأ بعدها إجراءات سداد مقدم الحجز.

فتح باب التدريب بمركز التدريب والبحوث التابع للنقابة

فيما قرر مجلس نقابة الصحفيين فى اجتماعه الأخير فتح باب التدريب بمركز التدريب والبحوث التابع للنقابة أمام  الراغبين فى تلقى التدريب من غير أعضاء النقابة وجمعيتها العمومية، وبمقتضى القرار سيكون بمقدور غير أعضاء النقابة التسجيل فى الدورات الجارية، والمقبلة بالمركز بدءًا من السبت 11 نوفمبر، والاستفادة من موارد وقدرات المركز التدريبية، ومن بينها صالة التحرير المدمجة، واستديو التليفزيون، واستديو الإذاعة، واستديو التصوير الفوتوغرافى، وصالات التدريب النظرى، ومعامل التدريب العملى وغيرها.

ويمكن للراغبين تسجيل أنفسهم  من الآن فى الدورات، التى ستبدأ الأحد المقبل حول السرد القصصى الرقمى، وصحافة المحمول والإعلام الافتراضى

نقابة الصحفيين وحدة سكنية جنة مدينة المنصورة الجديدة البنك المركزي الصيانة مجلس أمناء

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