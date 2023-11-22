الأربعاء 22 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

الاستعلام عن حالة الطلب الإسكان الاجتماعى وشروط الحصول على وحدة سكنية

شقق الإسكان الاجتماعى
شقق الإسكان الاجتماعى

الاستعلام عن حالة الطلب الإسكان الاجتماعي من الموضوعات التي يبحث عنها المتقدمون لشقق الإسكان الاجتماعي، عبر وسائل البحث المُختلفة، حيثُ أتاحت وزارة الإسكان الاجتماعي خدمة الاستعلام عن حالة الطلب الخاصة بـ "الإسكان الاجتماعي".

وتصدرت خطوات الاستعلام محركات البحث المختلفة خلال الساعات الأخيرة، حيثُ يرغب الكثيرون في الاستعلام عن حالة الطلب عبر بوابة وزارة الإسكان الإلكترونية، وذلك للتحقق من الحالة الخاصة بالمتقدم للحصول على وحدة سكنية ضمن مشروعات السكن الاجتماعي.

الاستعلام عن حالة الطلب الإسكان الاجتماعي

وبالتزامن مع عمليات البحث المتكررة عن الاستعلام عن حالة الطلب الإسكان الاجتماعي، تستعرض "الدستور" كافة التفاصيل المتعلقة بطريقة الاستعلام عن حالة الطلب وأيضًا شروط الحصول على وحدة سكنية ضمن مشرواعات السكن الاجتماعي.

موعد فتح حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2023 وشروط الحصول على شقة

موعد تقديم شقق الإسكان الاجتماعي 2023 وشروط الحصول عليها

الخطوة الأولى: على صاحب الطلب الدخول إلى موقع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري. من خلال الضغط (هنـــــــا).

الخطوة الثانية: قم بالضغط على أيقونة "مركز خدمة المواطنين" من خلال الصفحة الرئيسية.

الخطوة الثالثة: قم بالضغط على أيقونة "خدمة طلبات متابعة الملفات" بشركات الاستعلام.

الخطوة الرابعة: سيتطلّب كتابة الرقم القومي للمستعلم. قم بكتابته بأرقام "انجليزي" تبدأ من الشمال لليمين.

الخطوة الخامسة: سيتطلّب إدخال كلمة المرور في خانة "محددو" قم بكتابتها.

الخطوة السادسة: عليك تحديد المشروع الخاص بحجز الوحدة السكنية (على سبيل المثال مشروع جنة مصر أو الإعلان 18 أو غير ذلك).

الخطوة السابعة: قم بكتابة موعد التقديم، وياليها تاريخ سداد مقدم جدية الحجز.

الخطوة الثامنة: قم بالضغط على زر "استعلام".

الخطوة الأخيرة: سيتم ظهور صفحة تضم كافة التفاصيل، وتوضيح حالة الطلب سواء بالرفض أو الموافقة.

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موعد طرح شقق الاسكان الاجتماعي 2023.. الإعلان التكميلي

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التمويل العقاري.. طرق الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي 2023 بالرقم القومي إلكترونيًا

شروط الحصول على وحدة سكنية تابعة للإسكان الاجتماعي

- يجب أن يكون المتقدم حاملا للجنسية المصرية.

- يجب أن يزيد عمر المتقدم للحصول على وحدة سكنية عن 21 عامًا.

- يجب ألا يزيد عمر المتقدم للحصول على وحدة سكنية عن 50 عامًا.

- يجب عدم امتلاك المتقدم وحدة سكنية.

- يجب أن يلتزم المتقدم بالسداد بنظام التمويل العقاري.

- يجب أن يكون الراغب فى الحصول على وحدة سكنية من محدودي الدخل.

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الأوراق المطلوبة للتقديم في شقق الإسكان الاجتماعي 

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موعد طرح شقق الاسكان الاجتماعي 2023.. الإعلان التكميلي

التمويل العقاري.. طرق الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي 2023 بالرقم القومي إلكترونيًا

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