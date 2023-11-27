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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

سكن لكل المصريين.. موعد فتح حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2023 لمحدودي الدخل

شقق الإسكان الاجتماعي
شقق الإسكان الاجتماعي

تصدر موعد فتح الحجز في شقق الإسكان الاجتماعي 2023 الإعلان التكميلي في الطرح الجديد من سكن لكل المصريين، قائمة بحث واهتمام الكثير من المواطنين في مصر خلال الفترة الجارية، وفقا لما أظهرته مؤشرات البحث الإلكترونية على محرك جوجل.

موعد فتح الحجز في شقق الإسكان الاجتماعي 2023

أعلن صندوق الإسكان الاجتماعي، فتح الحجز في شقق الإسكان الاجتماعي 2023 الإعلان التكميلي بوحدات سكن لكل المصريين والأسعار والفئات المستحقة للحجز.

وأوضح الصندوق، أنه سيتم فتح باب الحجز في شقق الإسكان الاجتماعي 2023 لمحدودي الدخل بداية من يوم الأحد الموافق 3 ديسمبر 2023.

ومن المقرر استمرار الحجز الإلكتروني عبر موقع صندوق الإسكان الإجتماعى حتى يوم الخميس الموافق 4 يناير 2024.

من لهم الحق في حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2023 ؟

حدد صندوق الإسكان الاجتماعي، الفئات المستحقة للتقديم لحجز وحدات سكنية بالطرح الجديد على النحو التالي:- 

  1. الحاجزون السابقون في سكن لكل المصريين 3، وهم خارج الأولوية، حيث سيتم فتح باب التحويل لهم في الطرح الجديد بنظام التمويل العقاري.
  2. من لم يقوموا بسحب مقدم جدية الحجز، ولم يسبق تخصيص وحدة سكنية لهم.

ومن المقرر إعلان خطوات التحويل الإلكتروني عبر كراسة الشروط للفئات السابقة.

يبدأ الأحد المقبل.. تفاصيل التقديم فى الطرح الجديد من شقق سكن لكل المصريين

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أسعار شقق سكن لكل المصريين 3 

وأوضح بيان صندوق الإسكان الاجتماعي، أن أسعار وحدات سكن لكل المصريين ستترواح ما بين 194 ألف جنيه، وحتى 530 ألف جنيه وفقا لمكان كل وحدة.

ويضم الإعلان التكميلي وحدات سكنية مكونة من 3 غرف وصالة بمساحة 90 مترًا.

ويمكن الاختيار ما بين حجز وحدات جاهزة للتسليم، بنفس سعر وشروط الإعلان الأصلي، باستكمال الدفعة المقدمة بحد أدنى 10 % من إجمالي قيمة الوحدة السكنية عند التعاقد، إلى جانب دفع 5 % من سعر بيع الوحدة السكنية كمبلغ للصيانة.

شقق الإسكان الاجتماعي 2023 الإعلان التكميلي بوحدات سكن لكل المصريين 

وبالنسبة للاختيار الثاني وهي وحدات جاهزة للتسليم خلال 36 شهرًا بفائدة 7.5 % ثابتة لمدة 20 عاما.

ويجب استكمال مقدم جدية الحجز المطلوب سداده بقيمة 6 آلاف جنيه.

كما يجب سداد المبلغ في أحد مكاتب البريد المميكن خلال فترة الإعلان.

ويتم سداد دفعات ربع سنوية تبدأ بعد 3 أشهر من غلق الإعلان ولمدة 3 سنوات، وتبلغ قيمة الدفعة 6 آلاف جنيه.

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