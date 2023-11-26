الأحد 26 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

يبدأ الأحد المقبل.. تفاصيل التقديم فى الطرح الجديد من شقق سكن لكل المصريين

شقق الإسكان الإجتماعى
شقق الإسكان الإجتماعى

أعلن صندوق الإسكان الاجتماعي تفاصيل التقديم في الطرح الجديد من شقق سكن لكل المصريين لمحدودي الدخل، المقرر بدء طرحها يوم الأحد الموافق 3 ديسمبر 2023، على أن يستمر الطرح لمدة شهر.

وحدد إعلان صندوق الاسكان الاجتماعي، الأماكن المقرر طرح وحدات سكن لكل المصريين بها، وكذلك الأسعار وشروط الحجز.

وفى الإعلان، أوضح الصندوق أن من لهم حق التقديم فى هذا الطرح، هم الحاجزون السابقون في سكن لكل المصريين 3، وهم خارج الأولوية، حيث سيتم فتح باب التحويل لهم في الطرح الجديد بنظام التمويل العقاري.

وأوضح أيضا أن هذا الطرح لمن لم يقوموا بسحب مقدم جدية الحجز، ولم يسبق تخصيص وحدة سكنية لهم، على أن يتم فتح باب التقديم بالإعلان التكميلى يوم الأحد الموافق 3 ديسمبر 2023، ولمدة شهر حتى يوم الخميس الموافق 4 يناير 2024.

وأضاف الإعلان أنه ستوجد كراسة شروط جديدة خاصة بالطرح الجديد، وستتضمن خطوات التحويل عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للصندوق“Cservices.shmff.gov.eg“، الإعلان التكميلي لطرح سكن لكل المصريين 3، يتضمن وحدات 90 مترًا (3 غرف وصالة)، وتنقسم إلى وحدات جاهزة للتسليم، بنفس سعر وشروط الإعلان الأصلي، كما سيكون هناك وحدات أخرى جاهزة للتسليم خلال 36 شهرًا بفائدة 7.5 % ثابتة لمدة 20 عاما، وتبدأ أسعار الوحدات من 194 ألف جنيه، وحتى 530 ألف جنيه وفقا لمكان كل وحدة.

واستعرض إعلان صندوق الاسكان الاجتماعي أسعار الوحدات المقرر طرحها الأسبوع المقبل، والأماكن وفقا للجدول التالي:

فيما يخص الوحدات الجاهزة للتسليم الفوري والتي ينطبق عليها شروط الإعلان الأصلي (سكن لكل المصريين3)، سيتم استكمال الدفعة المقدمة بحد أدنى 10 % من إجمالي قيمة الوحدة السكنية عند التعاقد، مع إضافة 5 % من سعر بيع الوحدة السكنية كمبلغ للصيانة.

أما فيما يخص الوحدات تسليم 36 شهرًا سيتم استكمال مقدم جدية الحجز المطلوب سداده بقيمة 6 آلاف جنيه، ويتم سداد المبلغ في أحد مكاتب البريد المميكن خلال فترة الإعلان، ويتم سداد دفعات ربع سنوية تبدأ بعد 3 أشهر من غلق الإعلان ولمدة 3 سنوات، وتبلغ قيمة الدفعة 6 آلاف جنيه.

- الوحدات الجاهزة للتسليم، يمكن للمواطنين ممن هم خارج الأولوية في الإعلان السابق في (الفيوم – الفيوم الجديدة) التحويل إلى (الفيوم – هوارة المقطع – دمشقين)، (الفيوم – طامية) التحويل إلى (الفيوم – هوارة المقطع – دمشقين – شدموة).

- (البحيرة – دمنهور) و(مطروح – العلمين) التحويل إلى (البحيرة – وادي النطرون)، وفي (المنيا – المنيا الجديدة) التحويل إلى (المنيا – مركز المنيا المطاهرة)، وفي (الإسماعيلية – موقع أبو خليفة) التحويل إلى (الإسماعيلية – التل الكبير – القنطرة شرق).

- في (قنا – أبو تشت “القارة”) التحويل إلى (قنا “قوص- الوقف”).

وفيما يتعلق بالوحدات تسليم خلال 36 شهرًا، فإنه يمكن للمواطنين ممن هم خارج الأولوية في الإعلان السابق في (الإسكندرية – برج العرب الجديدة) التحويل إلى (الإسكندرية – برج العرب الجديدة).

1- في (الجيزة – أكتوبر الجديدة) التحويل إلى (الجيزة – أكتوبر الجديدة)، وفي (الفيوم – الفيوم الجديدة) التحويل إلى (الفيوم – الفيوم الجديدة)، وفى (المنيا – المنيا الجديدة) التحويل إلى (المنيا – المنيا الجديدة).

2- في (بني سويف – بني سويف أمام الشنوة – قرية سدس”) التحويل إلى (بني سويف – بني سويف الجديدة)، وفي (القليوبية – الخانكة) التحويل إلى (القليوبية – العبور الجديدة).

3- في (سوهاج – الكوثر -جهينة – ساقتلة”) التحويل إلى (سوهاج – سوهاج الجديدة)، وفي (أسيوط – “مركز أسيوط / الغنايم) التحويل إلى (أسيوط – أسيوط الجديدة)، وفي (الشرقية – صان الحجر) التحويل إلى (الشرقية – العاشر من رمضان)، وفي (البحيرة – دمنهور).

4- وفي (مطروح – العلمين) التحويل إلى (الإسكندرية – برج العرب الجديدة).

الإعلان عن شقق الإسكان الإجتماعى
الإعلان عن شقق الإسكان الإجتماعى
صندوق الاسكان الاجتماعي تفاصيل التقديم في الطرح الجديد شقق سكن لكل المصريين لمحدودي الدخل كراسة شروط جديدة

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