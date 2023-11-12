الأحد 12 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

عاجل.. بعد موافقة مجلس الوزراء.. الشروط والتفاصيل النهائية لوحدات "سكن لكل المصريين 4"

سكن لكل المصريين
سكن لكل المصريين 4

الطرح مخصص لمن هم خارج الأولوية فى الإعلان الماضي ولكن بالأسعار والشروط الجديدة

سعر الوحدة 500 ألف جنيه وأقصى مبلغ دعم 90 ألف جنيه ورفع الحد الأقصى لمحدودي الدخل لـ13 ألف جنيه للأسرة و10 آلاف للأعزب

أكد مصدر حكومي انتهاء صندوق الإسكان الاجتماعي من تجهيز الطرح الرابع من المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، المعروف مسبقا بمشروع الإسكان الاجتماعي، وحل أزمة المتقدمين للإعلان الأخير(سكن لكل المصريين3) الذين جاءوا خارج الأولوية ولم يستوعب الإعلان طلبهم، خلفا لموافقة مجلس الوزراء فى اجتماعه الأخير على الشروط التي أعدها الصندوق للطرح.

وبحسب المصدر من واقع مذكرة العرض، تمت الموافقة على الشروع في تنفيذ 130 ألف وحدة سكنية جديدة، بشرط توافر الأراضي المطلوبة، تلبية لطلبات المواطنين ممن هم خارج الأولوية بإعلان "سكن كل المصريين 3" لاستكمال الحجز بالشروط والأسعار الجديدة.

وقال إنه سيتم أيضا إتاحة التحويل للمواطنين المتقدمين للحجز بمواقع داخل المحافظات إلى أقرب مدينة جديدة متاح بها قطع أراضٍ يمكن إتاحتها من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بسعر بيع الوحدة السكنية الـ 90 مترا 500 ألف جنيه بالتقسيط بكل المدن عدا مدينة برج العرب بسعر 530 ألف جنيه.

وأوضح أنه بحسب مذكرة العرض، ستكون الأسعار قابلة للزيادة في حدود نسبة 15% كحد أقصى، وتم تعديل الحد الأقصى لشرائح الدخل المسموح لها بالحصول على وحدات مشروع سكن كل المصريين 4 ليصبح 10 آلاف جنيه للأعزب، و13 ألف جنيه للأسرة، في ضوء المتغيرات الاقتصادية وزيادة الحد الأدنى للأجور إلى 4000 جنيه.

كما تم تعديل الحد الأدنى للمقدم ليصبح 20% بدلا من 15%، ويتم سداده بالتقسيط على 3 سنوات (وهي فترة إنشاء الوحدات السكنية)، وسعر العائد على التمويل العقاري سيكون 7.5 % ثابت طوال فترة التمويل، وذلك بحد أقصى 20 سنة، كما يكون الحد الأقصى لنسبة القسط للدخل 50%، على أن يتم مخاطبة البنك المركزي للتعميم على جهات التمويل.

وأضاف أنه تمت الموافقة أيضا على أن يعتمد الحد الأقصى للدعم النقدي الذي يُمنح للمواطنين بواقع 120 ألف جنيه عند مستوى الدخل الشهري 3500 جنيه شهريا، ويتدرج ليصل إلى 5000 جنيه عند مستوى الدخل 7000 جنيه شهريا.

واختتمت الشروط الجديدة بأن لا يتجاوز متوسط الدعم الممنوح للمواطنين الممولين في إطار هذا البروتوكول عن 90 ألف جنيه.

صندوق الاسكان الاجتماعي الطرح الرابع من المبادرة الرئاسية الإسكان الاجتماعى مجلس الوزراء هيئة المجتمعات العمرانية

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