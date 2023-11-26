الأحد 26 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي الإعلان 14 عبر الموقع الرسمي

الإسكان الاجتماعي
الإسكان الاجتماعي

يبدأ الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي الإعلان 14 من قبل المستفيدين سواء متزوج أو أعزب عبر موقع الإسكان الاجتماعي، عبر تسجيل دخول الإسكان الاجتماعي واتباع الخطوات.

الإعلان 14 للإسكان الاجتماعي هو إعلان طرحته وزارة الإسكان المصرية في عام 2020، لتقديم وحدات سكنية للمواطنين من محدودي الدخل ومتوسطي الدخل، وتضمن الإعلان 10 مدن جديدة لطرح الوحدات السكنية بها في الإعلان الرابع عشر، وفقا لشروط ومستندات محددة وجاءت أماكن شقق الإسكان الاجتماعي 2020 النحو التالي: مدينة بدر "حدائق العاصمة" – حدائق أكتوبر – أكتوبر الجديدة "منطقة غرب المطار" – 15 مايو – العاشر من رمضان – العبور الجديدة – السادات – المنيا الجديدة – ملوى الجديدة – أسوان الجديدة، على أن يكون مقدم الحجز للوحدات ذات المساحة الـ75 مترًا، 12.5 ألف جنيه، ومقدم الحجز للوحدات ذات الـ90 متر 15 ألف جنيه.

صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري

 

الاستعلام عن شقق الاسكان الاجتماعي الاعلان 14

  1. الدخول على موقع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري
  2. اختار من بين القائمة الموجودة مركز خدمة المواطنين
  3. اضغط على طلبات
  4. اختار طلب متابعة الملفات بشركات الاستعلام
  5. يطلب موقع صندوق الاسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري تسجيل الرقم القومي لصاحب طلب الاستعلام عن شقق الاسكان الاجتماعي، وادخال رقم المرور.
  6. ثم اضغط دخول.
  7. يجد المستفيد من شقق الاسكان الاجتماعي بيانات العميل المسجلة بـ موقع وزارة الاسكان الاجتماعي.
  8. يختار من الخدمات " طلبات متابعة الملفات بشركات الاستعلام".
  9. ثم تظهر حالة الاستعلام عن شقق الاسكان الاجتماعي.

 

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شروط تقديم شقق الإسكان الاجتماعي

تتمثل شروط تقديم شقق الإسكان الاجتماعي فيما يلي:

- يكون المتقدم لـ حجز شقق الإسكان الاجتماعي بالإعلان الـ 18 مصري الجنسية.

سداد مبلغ جدية حجز شقق الاسكان الاجتماعي المطلوب.

-  عمر المتقدم لـ حجز شقق الإسكان الاجتماعي بالإعلان الـ 18، يتراوح ما بين 21 لـ 50 عام.

- لا يمكن حجز أكثر من وحدة سكنية في نفس الإعلان.

- يشترط أن يكون الدخل الشهري لـ المتقدم لـ حجز شقق الإسكان الاجتماعي بالإعلان الـ 18، لا يتجاوز 6000 جنيه لـ الأعزب و8000 جنيه للمتزوج.

- يشترط عدم تخصيص وحدة سكنية أو قطعة أرض سكنية لـ المتقدم لـ حجز شقق الإسكان الاجتماعي بالإعلان الـ 18 أو لأسرته في المدن الجديدة أو المحافظات.

- يشترط أن يكون لدى المتقدم لـ حجز شقق الإسكان الاجتماعي بالإعلان الـ 18 دليل يثبت إقامتك في المحافظة التي توفر الوحدة السكنية التي ترغب في التقديم لها، أو أن تكون لديه وظيفة في هذه المحافظة.

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أماكن شقق الإسكان الاجتماعي

تتواجد شقق الإسكان الاجتماعي في العديد من المدن الجديدة في مصر، مثل:

  • القاهرة الجديدة
  • 6 أكتوبر الجديدة
  • حدائق أكتوبر
  • العبور الجديدة
  • المنصورة الجديدة
  • دمياط الجديدة
  • غرب قنا
  • ناصر (غرب أسيوط)
  • العلمين الجديدة

 

خطوات التقديم لشقق الإسكان الاجتماعي

تتمثل خطوات التقديم لشقق الإسكان الاجتماعي فيما يلي:

  1. شراء كراسة الشروط من مكاتب البريد.
  2. سداد مبلغ مقدم جدية الحجز، ورسوم التقديم.
  3. ملء استمارة الحجز إلكترونيًا.
  4. انتظار الإعلان عن نتائج الفرز.

إذا تم قبول طلبك، فسيتم إخطارك بالخطوات التالية التي يجب عليك اتخاذها.

مزايا شقق الإسكان الاجتماعي

تتميز شقق الإسكان الاجتماعي بالعديد من المزايا، منها:

  • أسعارها المنخفضة.
  • مساحاتها المناسبة.
  • تسهيلات السداد.

كما أن هذه الشقق تقع في مواقع مميزة في المدن الجديدة، مما يوفر للسكان العديد من الخدمات والمرافق.

 

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