الأحد 26 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

تعرف على موعد طرح أراضى وزارة الإسكان 2023 والتقدم

أراضى
أراضى

تطرح وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية التابعة للوزارة العديد من الشقق السكنية والأراضى وغيرها من المشروعات السكنية المختلفة سواء لمحدودى الدخل أو متوسطى الدخل، وتلقى الإعلانات الصادرة عنها إقبالا وتساؤلا من المواطنين عن موعد طرحها وخاصة للمميزات التى تطرح بها، ومن النادر أن يجد المواطن الذى يبحث عن أرض سكنية أو شقة نفس المميزات والتسهيلات التى تقوم بها الدولة بالخارج.

موعد طرحأراضى وزارة الإسكان 2023

يتساءل المواطنون عبر شبكات الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعى عن موعد طرح إراضى وزارة الإسكان 2023 فبحسب وزارة الإسكان هناك 3 أنواع من الأراضى التى يتم طرحها للأفراد فهناك

1 حجز قطع الأراضى الأكتر تميزا 

2 حجز قطع الأراضى المميزة 

3 حجز قطع الأراضى المتوسطة 

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ويمكن للمواطنين حجز هذه الأراضى من خلال موقع وزارة الإسكان والمرافــق والمجتمعات العمرانية  الذى يمكن لك الدخول عليه من هنا https://reserve.newcities.gov.eg/  

فيتيح الموقع للمواطنين إمكانية حجز قطع الأراضي الأكثر تميزا لأول مرة إلكترونيا وكذا متابعة جميع طلبات الحجز المقدمة عن طريق الموقع، كما يتيح الموقع نفس الخدمات للأراضى المميزة والأراضي المتوسطة.

حجز أراضى وزارة الإسكان 2023

وقد قامت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، من خلال موقعها بالإعلان عن حجز أراضى وزارة الإسكان 2023، وذلك فى شهر سبتمبر الماضى واستمر الحجز لمدة شهرين انتهى فى شهر أكتوبر الماضى، وقد تم  الحجز دون أي أسبقية من أي نوع سواء أكانت الدخول لهذا الموقع الإلكتروني أو حجز مبدئي لقطعة أرض أو تحويل جدية الحجز لقطعة الأرض.

وقد تم طرح هذه الأراضى فى كل من مدينة إخميم الجديدة ومدينة ناصر الجديدة ومدينة أسوان الجديدة والسادات وبرج العرب الجديدة وغرب محافظة قنا.

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