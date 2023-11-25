السبت 25 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزير الإسكان: إزالة التعديات واسترداد أراضٍ بقيمة 27 مليون جنيه بالسويس الجديدة

وزير الإسكان
وزير الإسكان

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه تم إزالة التعديات واسترداد قطع أراضٍ بواقع مساحة ٨٩٩٥م٢ بقيمة إجمالية سوقية حوالي ٢٧ مليون جنيه بمدينة السويس الجديدة، وذلك في ضوء إزالة التعديات التي تمت علي أراضي جهاز مدينة السويس الجديدة، واسترداد الأراضي المتعدي عليها.

جاء ذلك خلال متابعة وزير الإسكان، مع المهندسة أسماء مخلوف، رئيس جهاز تنمية مدينة السويس الجديدة، تنفيذ قرارات إزالة التعديات التي تمت علي أراضي الدولة، واسترداد الأراضي المتعدي عليها بمدينة السويس الجديدة، حيث تمت الأعمال  بحضور المهندس أحمد عبد الجابر، نائب رئيس الجهاز، وبدعم أمني من رجال شرطة التعمير المعنية بتنفيذ قرارات الإزالة والاسترداد بالسويس الجديدة.

الدولة عازمة على استرداد الأراضي المتعدي عليها

وأكد وزير الإسكان أن الدولة عازمة على استرداد الأراضي المتعدي عليها، ودعم المستثمر الجاد،  ودعم الصناعات الوطنية، والاستفادة من المبادرات المتتالية لدعم الاقتصاد المصري.

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وفي ذات السياق، تفقدت المهندسة أسماء مخلوف، محطة معالجة المخلفات الصناعية السائلة بعتاقة، حيث تابعت مراحل المعالجة بالمحطة، وشددت " مخلوف " على ضرورة التزام الشركة المشغلة بالمتابعة الدقيقة لمراحل المعالجة، والالتزام الكامل بإجراءات السلامة والصحة المهنية لطاقم التشغيل والصيانة والمعدات، والسيطرة على خط الانحدار، وسحب العينات الخارجية للمصانع، لضمان خروج مياه صرف معالج مطابقة لقوانين الصرف.

عدم التهاون مع جميع صور المخالفات والعشوائية

كما سبق وأكد مسئولو أجهزة المدن الجديدة عدم التهاون مع جميع صور المخالفات والعشوائية، والتعامل معها بكل حسم وقوة طبقًا للقانون، وإزالة جميع وصلات المياه غير المشروعة  والمستخدمة فى كافة الأغراض بشكل فوري. 

كما تم التأكيد على اتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، وتحصيل الغرامات والمبالغ المستحقة للدولة، ومتابعة تنفيذ الحملات المكثفة بشكل شبه يومى.

وزير الإسكان استرداد الأراضي المتعدي عليها الدولة عازمة على استرداد الأراضي استرداد قطع أراض إزالة التعديات

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