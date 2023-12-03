الأحد 03 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

تقديم شقق الإسكان الاجتماعي 2023.. الموعد والأوراق

شقق الاسكان الاجتماعي
شقق الاسكان الاجتماعي

تقديم شقق الإسكان الاجتماعي 2023 محور اهتمام الملايين من المواطنين الراغبين في الحصول على وحدة سكنية من خلال وزارة الاسكان وصندق التمويل العقاري في عدد من المحافظات والتي تتميز بأسعارها المناسبة وبأقساط مرحة على أطول فترة سداد والتي تتوافق مع الأوضاع المالية لطبقتي محدودي ومتوسطي الدخل.

تقديم شقق الإسكان الاجتماعي 2023

تقديم شقق الإسكان الاجتماعي 2023 من خلال الموقع الرسمي التابع لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية (من هنا)  بإدخال كافة البيانات اللازمة عن الشخص المتقدم للحصول على وحدة سكنية في الإعلان الـ 18 التكميلي في عدد من محافظات الجمهورية بمشروع سكن مصر، دار مصر، جنة.

وأكدت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية على طرح وحدات على 36 شهر كما سيتم استكمال مقدم جدية الحجز المطلوب سداده بقييمة تصل إلى 6 ألاف جنيه وذلك بأحد مكاتب الهيئة القومية للبريد المصري وسيتم تسديد قيمة الوحدات على دفعات ربع سنوية وتبدء من 3 أشهر من غلق بال التقديم في الإعلان ولمدة 3 سنوات وتبلغ قيمة الدفع 6 ألاف جنيه.

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موعد التقديم في الإعلان الـ 18 للاسكان الاجتماعي

طرحت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية نحو 20044 وحدة سكنية بمشروع سكن مصر، دار مصر، جنة وذلك للشباب من محدودي الدخل حيث بدأ اليوم الأحد الموافق 3 ديسمبر 2023 في تلقي طلبات التخصيص ولمدة شهر كامل حيث يتم غلق باب التقديم يوم الخميس الموافق 4 يناير 2024.

تصل مساحة الوحدات السكنية من 75 إلى 90 مترا ويختلف قيمة المقدم وطرق السداد وفقا لمساحة الشقة المقدم للحصول عليها وتصل قيمتها إلى 500 ألف جنيه يتم تقسيطها على مدار 30 عاما بنظام سداد مريح.

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بعد أيام.. موعد فتح باب التقديم في شقق الاسكان الاجتماعي 2023 الإعلان التكميلي

أوراق التقدم في الإعلان الـ 18 للاسكان الاجتماعي

يجب على المواطنين الراغبين في التقديم في الإعلان الـ 18 للاسكان الاجتماعي تجهيز الأوراق اللازمة والتي تتلخص فيما يلي:-

  • صورة من بطاقة الرقم القومي.
  • صورة من شهادة ميلاد المتقدم مميكنة.
  • صورة من شهادة الميلاد.
  • إيصال مرافق لمحل سكن المواطن الحالي والمثبت في إقبات الشخصية.
  • شهادة بإجمالي قيمة الدخل الشهري للمتقدم.
  • صورة من عقد إيجار الوحدة.
  • قيد عائلي.

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