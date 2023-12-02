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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

يبدأ غدًا.. كيفية التقديم في الإعلان التكميلي في الإسكان الاجتماعي 2023

الإسكان الاجتماعي
الإسكان الاجتماعي

تهتم شريحة عريضة من المواطنين  بمعرفة حجز شقق  الإسكان الاجتماعي وموعد صدور الإعلان الجديد الذي يصدره صندوق التمويل العقاري والذي بدوره يوفر وحدات سكنية مناسبة في مختلف المدن الجديدة التي دشنتها الدولة مؤخرًا على أطراف معظم محافظات الدلتا والصعيد وكذلك القاهرة الكبرى، وتتميز تلك المشروعات بأسعارها الملائمة وبأقساط ميسرة على عدد طويل من السنوات.

موعد فتح باب التقديم في الإعلان التكميلي في الاسكان الاجتماعي

 أعلن صندوق الإسكان الاجتماعي عن توفر وحدات سكنية جديدة للأشخاص ذوي الدخل المحدود، وتتضمن هذه الوحدات مواقعها وأسعارها وشروط حجزها.

 أوضحت وزارة الإسكان أنه يمكن التقديم على هذه الوحدات السكنية في الطرح الجديد، حيث تم فتح باب التقديم في الإعلان التكميلي يوم الأحد الموافق 3 ديسمبر 2023، وسيستمر التقديم لمدة شهر حتى يوم الخميس الموافق 4 يناير 2024، وفي السطور الأتية نوضح حجز شقق دار مصر في منطقة العبور وشروط الحجز.

موعد طرح شقق الاسكان الاجتماعي 2023.. الإعلان التكميلي

سعر شقق الإسكان الاجتماعي 2023 وكيفية التقديم بعد إصدار الإعلان التكميلي

بعد أيام.. موعد فتح باب التقديم في شقق الاسكان الاجتماعي 2023 الإعلان التكميلي

كيفية حجز شقق الاسكان الاجتماعي الإعلان التكميلي

تتضمن خطوات حجز شقق الاسكان الاجتماعي ما يلي:

1) الدخول لموقع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري من هنـــــــــا

2) انقر على أيقونة حجز وحدات سكنية.

3) أنشئ حسابًا جديدًا لنفسك.

4) قم بإدخال اسمك الكامل ورقم البطاقة المكون من 14 رقمًا.

5) اطلع على شروط المشروع الذي تقدمت له.

6) قم بسداد مبلغ الحجز.

7) ستتلقى رسالة تأكيد بنجاح العملية.

أسعار شقق الإسكان الاجتماعي لعام 2023 الإعلان التكلميلي

فيما يتعلق بأسعار شقق الإسكان الاجتماعي لعام 2023، أعلنت وزارة الإسكان الاجتماعي عن خطة لطرح وحدات سكنية لمدة 36 شهرًا، وسيتم استكمال مقدم جدية الحجز المطلوب بقيمة تصل إلى 6 آلاف جنيه، ويجب أن يتم سداد هذا المبلغ في أحد مكاتب البريد المعتمدة خلال فترة الإعلان.

 بالإضافة إلى ذلك، سيتم سداد قيمة الوحدات السكنية على دفعات ربع سنوية، وستبدأ هذه الدفعات بعد مرور 3 أشهر من إغلاق الإعلان وستستمر لمدة 3 سنوات، قيمة كل دفعة تبلغ 6 آلاف جنيه.

الأوراق المطلوبة لحجز شقق الإسكان الاجتماعي 2023 الإعلان التكميلي

وأما عن الأوراق المطلوبة لحجز شقق الإسكان الاجتماعي، فقد أوضح صندوق التمويل العقاري 

1) تقديم صورة الرقم القومي.

2) صورة شهادة الميلاد.

3) إيصال مرفق.

4) إيصال مرافق إما مياه أو غاز

5) مفردات مرتب.

6) الصورة من عقد ايجار الشقة التي يقطنها حاليًا

7) قيد عائلى مميكن.

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