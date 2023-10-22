سعر شقق الإسكان الاجتماعي 2023 وكيفية التقديم بعد إصدار الإعلان التكميلي

تحرص شريحة كبيرة من المواطنين على معرفة موعد فتح حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2023 وكيفية التقديم لها. ويتصدر البحث عنها مؤشرات محرك البحث “جوجل”.

في هذا السياق، كشفت مصادر في وزارة الإسكان والمرافق عن موعد فتح باب الحجز لشقق الإسكان الاجتماعي 2023 وهي موجهة للأشخاص متوسط الدخل.

سعر شقق الإسكان الاجتماعي 2023

وأوضحت وزارة الإسكان في بيان لها، أن أسعار وحدات الإسكان الاجتماعي تُقدر بـ360 ألف جنيه وبتيسيرات في السداد، وبمقدم يصل إلى 22 ألف جنيه وهي مدعومة.

تفاصيل الإعلان التكميلي لصندوق التمويل العقاري 2023

وأشارت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي مي عبد الحميد، إلى أنه قريبًا سيطرح الصندوق إعلانًا تكميليًا بشروط جديدة للعملاء ممن هم في خارج الأولوية بالمشروعات والمقصود بهؤلاء محدودي ومتوسطي الدخل وهذه الوحداد ستسلم خلال 18 شهرًا.

وأردفت “عبد الحميد” أن الإعلان التكميلي سيتضمن عدد إضافي من الوحدات السكنية المقرر بناؤها استجابة لطلبات آلاف المواطنين الراغبين في الحصول على وحدات سكنية ضمن مبادرة “سكن لكل المصريين”.

وأوضح صندوق التمويل العقاري أنه على الراغبين في التقدم للحصول على وحدات تابعة له، استيفاء الشروط التالية:

أن يكون المتقدم مصري الجنسية.

ألا يقل عن 21 سنة ولا يزيد عن 50 سنة.

دخل الشخص الأعزب لا يزيد عن 6 آلاف جنيه شهريًا.

دخل المتزوجين مجتمعين لا يزيد عن 8 آلاف جنيه شهريًا.

يحظر التقديم لمن سبق له الحصول على شقق الإسكان الاجتماعي.

كيفية التقديم على شقق الإسكان الاجتماعي 2023

أتاح صندوق الإسكان الاجتماعي والدعم للتمويل العقاري طريقة سهلة لتقديم طلب لحجز شقق الإسكان الاجتماعي لعام 2023 وهي عبر الموقع الإلكتروني الخاص بصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

ويمكن التقديم باتباع الخطوات التالية: (التقديم دون رسوم)

الدخول على الموقع الإلكتروني للصندوق عبر هذا الرابــــــــط فتح حساب جديد على الموقع. كتابة البيانات الشخصية من الاسم وتاريخ الميلاد وكتابة المؤهلات والدخل. تحميل المستندات المطلوبة، وهي: “بطاقة الرقم القومي، شهادة ميلاد الأبناء إن وجدوا، صورة من قسيمة الزواج، صورة من إيصال مرافق حديث، صورة من إقرار الدخل من مكان العمل”.

رسوم حجز شقق الاسكان الاجتماعي 2023

يجب على المتقدم للحصول على أحد وحدات شقق الاسكان الاجتماعي سداد مبلغ مقدم جدية الحجز، والذي سيبلغ حوالي 15 ألف جنيه للوحدات السكنية وتكون بمساحة 75 مترًا، و22 ألف جنيه لكافة الوحدات السكنية بمساحة 90 مترًا، وبعد ذلك سيحدد الصندوق موعدًا لتسليم المستندات الأصلية للمتقدمين.