الجمعة 20 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

خلال أيام.. موعد حجز شقق الإسكان الاجتماعي الإعلان رقم 18

وحدات الاسكان الاجتماعي
وحدات الاسكان الاجتماعي - ارشيفية

أيام قليلة ستفصلنا عن فتح باب الحجز للشقق يكثر التساؤل عن موعد حجز شقق الإسكان الاجتماعي الإعلان رقم 18 عبر جوجل، حيث تحرص الكثير من الأسر المصرية، وخاصة من قبل المتقدمين لحجز شقق الإسكان الاجتماعي لعام 2023 وذلك بالإعلان رقم 18 للاستفسار عن جميع الشروط والتفاصيل المتعلقة وتكون بالطرح الجديد للوحدات السكنية من حيث السعر ومساحة الوحدات. 

موعد حجز شقق الإسكان الاجتماعي الإعلان رقم 18

وبهذه السطور التالية سيوضح «الدستور» موعد الحصول على شقق الإسكان الاجتماعي والشروط بـ الإعلان رقم 18، والتي من المقرر طرحها في العديد من المدن الجديدة طبقا لما أعلنه صندوق الإسكان الاجتماعي.

أسعار شقق الإسكان الاجتماعي 2023

وأوضح صندوق الإسكان الاجتماعي ببيان سابق، أن ميعاد طرح شقق الإسكان الاجتماعي الخاصة وذلك بالإعلان رقم 18 للأشخاص محدودي الدخل سيكون في الربع الأخير من لعام 2023، أو ببداية العام الجديد 2024، ومن الجدير أن يتضمن الطرح بمساحات تتراوح ما بين 75 مترا و 90 مترا.

وفيما يخص سعر شقق الإسكان الاجتماعي في الإعلان الـ18، قد أوضح صندوق الإسكان الاجتماعي أن سيكون سعر شقق الإسكان الاجتماعي يتراوح ما بين 245.000 جنيه و360.000 جنيه. 

رابط حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2023.. وعدد الوحدات المطروحة

رابط الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعى بالرقم القومى ونظام سداد قيمة الوحدات

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شروط الحصول على شقق الإسكان الاجتماعي 2023

ونستعرض الشروط للحصول على شقق الإسكان الاجتماعي بالإعلان رقم 18، والتي قد جاءت كالتالي:

  • ضرورة أن يكون الشخص المتقدم مصري الجنسية.
  • يتراوح عمر الشخص المتقدم ما بين 21 لـ 50 عاما.
  • قيمة الدخل الشهري للشخص المتقدم لـ حجز شقق الإسكان الاجتماعي بالإعلان الـ 18، لا تتجاوز قيمة 6000 جنيه لـ الأعزب ومبلغ 8000 جنيه للمتزوج.
  • يراعى المتقدم لـ حجز شقق الإسكان الاجتماعي في الإعلان الـ 18 عدم التقديم وذلك على أكثر من وحدة سكنية في نفس الإعلان.
  • أن يقوم الشخص المتقدم لـ حجز شقق الإسكان الاجتماعي بالإعلان الـ 18 بسداد مبلغ مقدم الحجز المطلوب.
  • ضرورة الامتلاك لدليل يثبت إقامتك في المحافظة التي توفر الوحدة السكنية التي ترغب في التقديم لها، أو أن تكون لديه وظيفة في هذه المحافظة.
  • عدم تخصيص وحدة سكنية أو تخصيص قطعة أرض سكنية للمتقدم أو لأي شخص لأسرته في المدن الجديدة أو المحافظات.
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