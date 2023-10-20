خلال أيام.. موعد حجز شقق الإسكان الاجتماعي الإعلان رقم 18

أيام قليلة ستفصلنا عن فتح باب الحجز للشقق يكثر التساؤل عن موعد حجز شقق الإسكان الاجتماعي الإعلان رقم 18 عبر جوجل، حيث تحرص الكثير من الأسر المصرية، وخاصة من قبل المتقدمين لحجز شقق الإسكان الاجتماعي لعام 2023 وذلك بالإعلان رقم 18 للاستفسار عن جميع الشروط والتفاصيل المتعلقة وتكون بالطرح الجديد للوحدات السكنية من حيث السعر ومساحة الوحدات.

موعد حجز شقق الإسكان الاجتماعي الإعلان رقم 18

وبهذه السطور التالية سيوضح «الدستور» موعد الحصول على شقق الإسكان الاجتماعي والشروط بـ الإعلان رقم 18، والتي من المقرر طرحها في العديد من المدن الجديدة طبقا لما أعلنه صندوق الإسكان الاجتماعي.

أسعار شقق الإسكان الاجتماعي 2023

وأوضح صندوق الإسكان الاجتماعي ببيان سابق، أن ميعاد طرح شقق الإسكان الاجتماعي الخاصة وذلك بالإعلان رقم 18 للأشخاص محدودي الدخل سيكون في الربع الأخير من لعام 2023، أو ببداية العام الجديد 2024، ومن الجدير أن يتضمن الطرح بمساحات تتراوح ما بين 75 مترا و 90 مترا.

وفيما يخص سعر شقق الإسكان الاجتماعي في الإعلان الـ18، قد أوضح صندوق الإسكان الاجتماعي أن سيكون سعر شقق الإسكان الاجتماعي يتراوح ما بين 245.000 جنيه و360.000 جنيه.

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شروط الحصول على شقق الإسكان الاجتماعي 2023

ونستعرض الشروط للحصول على شقق الإسكان الاجتماعي بالإعلان رقم 18، والتي قد جاءت كالتالي: