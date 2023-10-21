السبت 21 أكتوبر 2023
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مصر

رابط الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي الإعلان 14 والرصد الميداني

وحدات الاسكان
وحدات الاسكان

تصدر رابط الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي الإعلان 14 عبر موقع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري الرسمي، قائمة بحث الكثير من المتقدمين لحجز الوحدات السكنية، بالتزامن مع اقتراب الانتهاء من دفع الأقساط ربع السنوية، وبدء مرحلة الاستعلام الميدانية وتخصيص الوحدات ضمن مبادرة شقق لكل المصريين.

الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي الإعلان 14

ونستعرض لكم في هذا التقرير رابط الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي الإعلان 14 وخطوات معرفة موقف حجز الوحدات، عبر السطور التالية:-

  • تسجيل الدخول على رابط موقع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري الرسمي من هنا.
  • الضغط على أيقونة الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي.
  • إدخال الرقم القومي الخاص بالمتقدم لحجز الوحدة السكنية المكون من 14 رقم الخاص بالمتقدم.
  • تسجيل البيانات كافة المتعلقة بالتسجيل من قبل صاحب الطلب المتقدم لحجز الوحدة.
  • الضغط على أيقونة الاستعلام عن الوحدات السكنية الإعلان 14.
  • النقر على نتائج الفرز والتظلمات عن شقق الإسكان الاجتماعي.

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خلال أيام.. موعد حجز شقق الإسكان الاجتماعي الإعلان رقم 18

رابط حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2023.. وعدد الوحدات المطروحة

رابط الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعى بالرقم القومى ونظام سداد قيمة الوحدات

أسعار شقق الإسكان الاجتماعي الإعلان 14

وكان وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قد حددت أسعار شقق الإسكان الاجتماعي الإعلان 14 على النحو التالي:-

  • سعر الوحدة مساحة 75 مترًا تصل لـ 244 ألف جنيه قابل للزيادة
  • سعر الوحدة مساحة 90 مترًا تصل إلى 310 ألف جنيه.

ويتم سداد 12 قسط ربع سنوي، بداية من أبريل 2021 وحتى يناير 2024، وتبلغ قيمة القسط الربع سنوي بواقع 2100 جنيه للوحدة السكنية مساحة 75 مترًا، و 2600 جنيه للوحدة السكنية بمساحة 90 متر مربع.

موعد الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي 

وأوضحت وزارة الإسكان أن مرحلة الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي تبدأ بعد الانتهاء من سداد القسط الثاني عشر، حيث تبدأ الاستعلام الميداني والتأكد من صحة البيانات والمعلومات المقدمة يتم تحويل الملف المتقدم إلى جهات التمويل، وبعد الموافقة على التمويل يتم استلام الشقة وتكون هذة الإجراءات في مدة أقصاها 3 أشهر.

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