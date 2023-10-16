الإثنين 16 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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حوادث

رابط الاستعلام عن مخالفات المرور برقم اللوحة للسيارات والدراجات النارية بالمجان

مخالفات المرور
مخالفات المرور

تزايدت معدلات البحث عن رابط الاستعلام عن مخالفات المرور برقم اللوحة مجانًا عبر موقع النيابة العامة للمرور عبر محركات البحث الإلكترونية خلال الفترة الجارية، وفقاً لما أظهرته مؤشرات محرك جوجل للعمليات الأكثر بحثًا في مصر.

رابط الاستعلام عن مخالفات المرور برقم اللوحة

وترصد "الدستور" رابط الاستعلام عن مخالفات المرور برقم اللوحة الخاصة بالسيارة أو الدراجة النارية، عبر موقع النيابة العامة الخاصة بالخدمات المرورية وكيفية سدادها والتصالح عليها في هذا التقرير عبر السطور التالية:- 

  • الدخول إلى بوابة النيابة العامة المصرية من هنا.
  • على الراغب في الاستعلام عن مخالفات المرور مجانا اختيار خدمات نيابات المرور.
  • الضغط على أيقونة الاستعلامات.
  • إختيار خدمة مخالفات رخص المركبات أو مخالفات رخص القيادة.
  • على الراغب في الاستعلام تحديد إدارة المرور التابع لها السيارة أو رخصة القيادة.
  • إدخال بيانات صاحب السيارة أو رخصة القيادة المراد الاستعلام عن مخالفاتها.
  • إدخال رقم اللوحة  الخاصة بالسيارة أرقام وحروف.
  • الضغط على كلمة استعلام.
  • ستظهر قيمة وإجمالي المخالفات المرورية على السيارة.

لينك استعلام مخالفات المرور مصر برقم السيارة 2023.. وخطوات التظلم

رابط استعلام مخالفات المرور مصر برقم السيارة 2023.. وأنواع المخالفات المرورية

طريقة التصالح على مخالفات المرور 

وفي حالة ظهور مخالفات مرورية بعد الاستعلام عنها من خلال الطريقة السابقة، يمكنكم سداد قيمة المخالفة والتصالح عليها من خلال اتباع الخطوات التالية:-

  • الدخول إلى موقع النيابة العامة المصرية من هنا.
  • الدخول إلى خدمات نيابات المرور.
  • اختيار أيقونة التصالح الفوري.
  • اختيار مخالفات رخص المركبات.
  • إدخال بيانات رقم لوحة السيارة بالأرقام أو الحروف.
  • ستظهر قيمة المخالفات.
  • إدخال الرقم القومي الخاص بالمستعلم.
  • إدخال رقم الهاتف المحمول.
  • طباعة إيصال الدفع بعد قبول العملية.
  • سيظهر سداد المخالفات على سيستم المرور.

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