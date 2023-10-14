السبت 14 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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لينك استعلام مخالفات المرور مصر برقم السيارة 2023.. وخطوات التظلم

مخالفات المرور
مخالفات المرور

لينك استعلام مخالفات المرور مصر برقم السيارة 2023 محور اهتمام الملايين من أصحاب المركبات وسائقي السيارات الأجرة من كافة محافظات الجمهورية، وذلك لمعرفة قيمة التصالح على المخالفات المرورية بشكل رقمي دون الحاجة للذهاب إلى مقرات الإدارة العامة للمرور بالمحافظات والتعامل المباشر مع الموظفين.

لينك استعلام مخالفات المرور مصر برقم السيارة 2023

يقدم الدستور للمواطنين لينك استعلام مخالفات المرور مصر برقم السيارة 2023 وخطوات معرفة قيمة التصالح على المخالفات المرورية من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي بنيابات المرور من خلال هذا الرابط (من هنا) وبإدخال البيانات اللازمة واتباع الخطوات التالية:-

  • الخطوة الأولى: الدخول عبر موقع نيابات المرور من خلال هذا الرابط (من هنا).
  • الخطوة الثانية: تحديد أيقونة الاستعلام عن قيمة التصالح على المخالفات المرورية.
  • الخطوة الثالثة: إدخال بيانات صاحب السيارة بدقة.
  • الخطوة الرابعة: تسجيل رقم اللوحة المعدنية للسيارة المراد معرفة قيمة مخالفاتها (أرقام وحروف).
  • الخطوة الخامسة: تدوين بيانات السيارة (نوع، لون).
  • الخطوة السادسة: الضغط على كلمة استعلم.
  • الخطوة السابعة: ظهور إجمالي قيمة المبلغ المراد دفعه.

مجانًا| الاستعلام عن مخالفات المرور بالرقم القومي 2023 أو برقم اللوحة

أسرع استعلام عن المخالفات المرورية 2023 برقم اللوحة وطريقة التظلم

التظلم على قيمة المخالفات المرورية 2023

يمكن للملايين من أصحاب المركبات وسائقي السيارات الأجرة من كافة محافظات الجمهورية التظلم الإلكتروني على المبلغ المقرر على المخالفات المرورية وذلك من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي بنيابات المرور من خلال هذا الرابط (من هنا) حيث يمكن التظلم على 50% من قيمة المخالفات وذلك بإتباع الخطوات التالية:-

  • الدخول عبر الموقع الإلكتروني الرسمي بنيابات المرور من خلال هذا الرابط (من هنا).
  • اختيار ايقونة التظلم على المخالفات المرورية.
  • إدخال كافة البيانات اللازمة للسيارة وصاحبها.
  • الضغط على كلمة تقديم التظلم.
  • استقبال رسالة نصية برقم التنظيم.

ويمكن متابعة كافة إجراء التظلم من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي بإدخال البيانات اللازمة والخطوات التي تكمل عملية الاستعلام.

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خدمات المرور عبر الموقع الإلكتروني للمرور 

يقدم موقع المرور الإلكتروني عدة خدمات للمواطنين أبرزها:-

  • خدمة الإستعلام على المخالفات المرورية.
  • خدمة التصالح الفوري على المخالفات.
  • خدمة الدفع الإلكتروني.
  • خدمة تقديم التظلمات.
  • خدمة متابعة الطلبات.

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