الأربعاء 04 أكتوبر 2023
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حوادث

أسرع استعلام عن المخالفات المرورية 2023 برقم اللوحة وطريقة التظلم

المخالفات المرورية
المخالفات المرورية

يبحث العديد من المواطنين يوميًا على رابط الاستعلام عن المخالفات المرورية 2023 على محرك البحث العالمي جوجل، وأتاح موقع النيابة العامة تلك الخدمات من خلال خطوات معينة يمكن أي قائد سيارة الاستعلام عن المخالفات المرورية والتظلم عليها وسدادها أيضًا من أجل توفير الوقت والجهد.

الاستعلام عن مخالفات المرور 2023

ومن خلال عدد من الخطوات البسيطة يستطيع أي قائد سيارة الاستعلام عن المخالفات المرورية وهي:- 

  • -الدخول على موقع مصر الرقمية من هنا.
  • -تحديد مركباتي.
  • -الضغط على مخالفات المرور للسيارة.
  • -اختر بدء الخدمة.
  • -ادخل رقم السيارة المراد الاستعلام عنها.
  • -استعلام مخالفات المرور بالرقم القومي
  • -تظهر لك قيمة المخالفات المستحق دفعها.

رابط استعلام مخالفات المرور مصر برقم السيارة 2023

رابط الاستعلام عن مخالفات المرور برقم اللوحة وكيفية التظلم إلكترونيا

استعلام مخالفات المرور مصر برقم السيارة 2023 وطرق السداد

أسرع رابط استعلام مخالفات المرور مصر برقم السيارة 2023

طرق التظلم على المخالفات المرورية

ومن خلال موقع النيابة العامة أيضًا أو بوابة مصر الرقمية يمكنك التظلم على المخالفات إذا وجدتها مبالغ فيها أو أنها غير مستحقة الدفع من خلال:-

  • -دخول موقع النيابة العامة.
  • -اضغط على تقديم تظلمات على مبلغ التصالح عن مخالفات المرور.
  • -تحديد نوع وموديل السيارة المراد التظلم على مخالفاتها.
  • -إدخال رقم اللوحة المعدنية للسيارة المراد الاستعلام عنها ( أرقام وحرف).
  • -إدخال كافة بيانات صاحب السيارة الراغب في تقديم التظلم.
  • -الضغط على كلمة حفظ طلب التظلم.
  • - إدخال رقم هاتف محمول يمكن من خلاله الاستعلام عن التظلم.

وسائل سداد قيمة  المخالفات المرورية 2023

ويمكن لأي مواطن توفيرًا للوقت والجهد استخدام موقع النيابة العامة لدفع الفواتير والمخالفات المرورية من خلال عدد من الوسائل توفرها:- فروع مكاتب الهيئة القومية للبريد المصري، خدمة مصاري،  فوري، أمان،  ضامن، bee، ماكينات الصرف الآلي للبنوك، فوادفون كاش.

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