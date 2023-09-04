الإثنين 04 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تعيين خدمات لتسيير حركة المرور عقب غلق طريق الفيوم

مرور
مرور

عينت الإدارة العامة لمرور الجيزة الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أي كثافات متوقعة وتسيير حركة المرور، وذلك تزامناً مع تنفيذ الأعمال الإنشائية الخاصة بالممشى السياحي بالمتحف المصري الكبير أعلى (ميدان الرماية  / طريق الفيوم) الذى يربط بين المنطقة الأثرية "الأهرامات" والمتحف المصري الكبير، لاستكمال أعمال رفع الكمر الخرساني الخاص بالممشى السياحي ما يستلزم الغلق الكلى بطريق الفيوم بالاتجاه القادم من طريق المنصورية وطريق الإسكندرية الصحراوي اتجاه طريق الفيوم لمدة 5 أيام ابتداء من الساعة 12 صباحاً يوم الثلاثاء الموافق 5/9/2023 حتى يوم السبت الموافق 9/9/2023 على أن تكون الأعمال على مدار 24 ساعة، وإجراء تحويلة مرورية على النحو التالي: 

تحويلات مرورية

ـ حركة سير المركبات بطريق الفيوم بالاتجاه القادم من طريق المنصورية وترغب بالسير اتجاه طريق الفيوم يتم الدخول يميناً إلى الطريق الذى تم استحداثه "الطريق البديل" ثم العودة مرة أخرى للطريق الأصلي عقب تجاوز منطقة الأعمال والغلق الكلى.

من جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.

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