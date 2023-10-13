مجانًا.. طرق سداد والاستعلام عن مخالفات المرور برقم اللوحة 2023

يتسأل ملاك السيارات وحاملي رخص القيادة المهنية والخاصة عن طرق وخطوات الاستعلام عن مخالفات المرور 2023 وألية التظلم عليها مجانا بطرق إلكترونية وذلك لسدادها وعدم مضاعفة الغرامات أو سحب رخصة القيادة أو المركبة.

مخالفات المرور للرخص والسيارات

وفي إطار حرص الدستور على تقديم كافة الخدمات للقراء، نقدم في السطور الآتية رابط نيابة المرور لمعرفة مخالفات السيارة وكذلك رخصة القيادة عبر الإنترنت وطرق التظلم عليها، ومعرفة ماهي المخالفات التي يجوز التظلم عليها، ولا يجوز التظلم وفقًا لقانون المرور.

موقع نيابة المرور

ويمكن للمواطنين معرفة المخالفات التي حررتها المرور من خلال موقع النيابة التي دشنته لخدمات المرور ويساعد ملاك وقائدي السيارات الاستعلام عن مخالفات رخصة السيارة أو القيادة برقم اللوحة والتظلم على المخالفة وسداد قيمتها عبر الإنترنت من المنزل دون الذهاب إلى المرور، ووفق القانون فإن عدم السداد يضاعف غرامة المخالفة في حال كرر قائد السيارة نفس المخالفة المرورية، خلال فترة لا تقل عن 6 أشهر من تاريخ ارتكاب المخالفة الأولى.

طرق الاستعلام عن مخالفات المرور برقم اللوحة 2023

خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور التي ارتكبها قائد السيارة من خلال الرقم القومي من خلال موقع النيابة العامة يتم الآن بالمجان عبر الخطوات التالية:

1: الدخول للموقع الرسمي الخاص بالنيابة العامة من هنااااا.

2- الضغط على كلمة «بيانات المرور»، الموجودة على يمين الصفحة.

3- اختيار كلمة الاستعلام عن مخالفات السيارة

4- تسجيل رقم اللوحة الخاص بالسيارة، ثم كتابة الأرقام وبعدها الحروف.

5- : الضغط على كلمة «المخالفات» التي تظهر على الشاشة لكشف قيمة المخالفات.

خطوات التظلم على مخالفات المرور بالرقم القومي 2023

الدخول هنـــا عبر الموقع الخاص نيابة المرور. الضغط على التظلم على المخالفة المرور. أختار نوع التظلم الذي يتم الاستعلام عليه سوا كان للسيارة أو رخصة القيادة. تسجيل الرقم القومي في الخانة المخصصة الضغط على كلمة تفاصيل المخالفة. تظهر على الشاشة جميع المخالفات التي تم ارتكابها بعدها الضغط على «موافق». الضغط على كلمة «إرسال الطلب» لتظهر على الشاشة إيصال التظلم، والرقم الخاص بالخدمة. إرسال نتيجة التظلم على مخالفات الرخصة في رسالة عبر رقم هاتفك المحمول الذي تم تسجيله.

المخالفات يجوز التظلم عليها وفق قانون المرور الجديد

قيادة سيارة بدون لوحات معدنية أو استخدام لوحة مزورة تغيير لون اللوحة المعدنية للسيارة مخالفة إشارات المرور مخالفة عدم اتباع تعليمات رجال المرور. تجاوز قائد السيارة السرعة

6.ستخدام الهاتف محمول أثناء قيادة السيارة

خطوات سداد مخالفات المرور الآن عبر الإنترنت

بعد الاستعلام عن مخالفات السيارة أو رخصة القيادة والتظلم عليها تظهر على الشاشة قيمة مخالفات النهائية التي يجب دفعها، في حالة الرغبة في سداد قيمة المخالفات عبرموقع نيابة المرور وذلك عبر الخطوات الآتية: