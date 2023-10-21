الاستعلام عن حالة الطلب الإسكان الاجتماعي 2023.. عبر الموقع والأرقام الساخنة

يتسأل الكثير من المواطنين عن كيفية الاستعلام عن حالة الطلب الإسكان الاجتماعي 2023 وذلك من المتقدمين للحصول على وحدات سكنية في مشروعات وزارة الإسكان بالتعاون مع صندوق الاسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري والتي يتم تنفيذها في عدد من المدن الجديدة بكافة محافظات الجمهورية.

الاستعلام عن حالة الطلب الإسكان الاجتماعي 2023

يستطيع المواطنين المتقدمين بطلبات تخصيص وحدات سكنية في العديد من مشروعات الإسكان التابعة لمبادرة سكن لكل المصريين وذلك من خلال هذا الرابط (من هنا) حيث يمكن الاستعلام عن حالة الطلب الإسكان الاجتماعي بإدخال بيانات دقيقة عن المتقدم بالطلب مثل (الاسم رباعي، الرقم القومي، رقم المشروع المتقدم للتخصيصي فيه، نوع الوحدات المتقدم لها).

تشمل الوحدات السكنية المطروحة ضمن مشروعات وزارة الإسكان بالتعاون مع صندوق الاسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بأنظمة سداد طويلة الأمد تتناسب مع كافة فئات المجتمع المصري متوسطي ومحدودي الدخل في كافة محافظات الجمهورية وذلك لدعم القدرة الشرائية للمواطنين.

شروط الحصول على وحدات سكنية في الإعلان الـ 18

يجب أن تتوافر عدة شروط في المواطنين الراغبين في حجز وحدات سكنية ضمن الإعلان الـ 18 تابعة لمشروعات وزارة الإسكان بالتعاون مع صندوق الاسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري في العديد من المحافظات وهى كما يلي:-

أن يكون المتقدم مصري الجنسية ومقيم في أحد محافظات الجمهورية.

ألا يقل عمر المتقدم عن 21 سنة عند فتح باب التقديم.

أن يكون إجمالي الدخل الصافي للمتقدم 6000 جنيه للأعزب و 8000 جنيه للمتزوج.

أن يكون المتقدم من أهلى المحافظة التي بها المشروع أو يعمل بها.

ألا يكون قد سبق وحصل على وحدة سكنية من صندوق الاسكان الاجتماعي من قبل.

الأرقام الساخنة للاستعلام عن شقق الاسكان الاجتماعي

وفر صندوق الاسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري عدة أرقام ساخنة للاستعلام عن شقق الاسكان الاجتماعي وذلك عبر الرقم 118 أو الرقم 5777 من أى هاتف محمول أو من خلال الرقم 090071117 من أي خط أرضي حيث يجيب عن كافة تساؤلات المواطنين مجموعة مميزة من الموظفين المدربين.

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رابط التقديم على شقق الاسكان الاجتماعي 2023