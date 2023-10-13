صندوق التمويل العقاري استعلام عن حالة الطلب بالرقم القومي.. إليكم التفاصيل

يبحث الكثير من المواطنين الذين تقدموا بأوراقهم للحصول على وحدة سكنية من قبل مشروع "سكن لكل المصريين" لمحدودى الدخل ومتوسطى الدخل عن حالة الطلب مستعلمين عنها من خلال استخدام الرقم القومى للمواطن المتقدم للحصول على وحدة سكنية وذلك من خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل .

الدستور تستعرض خلال التقرير التالي جميع التفاصيل التي تحيط بهذا الأمر.

صندوق التمويل العقاري استعلام عن حالة الطلب بالرقم القومي

أتاحت وزارة الإسكان الاجتماعي خدمة الاستعلام عن حالة الطلب الخاصة بـ "الإسكان الاجتماعي" وذلك إلكترونيًا عبر موقعها الرسمي للمواطنين، للتحقق من حالة الطلب المقدم بحجز وحدة سكنية من صندوق الاسكان الاجتماعي والتمويل العقاري.

الاستعلام عن حالة الطلب الإسكان الاجتماعي

يمكن للمواطن المتقدم للحصول على وحدة سكنية من مشروع الإسكان الاجتماعي أن يستعلم عن حالة الطلب إلكترونيا من خلال اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري من خلال الضغط على هذا الرابط

https://cservices.shmff.gov.eg/



الضغط على أيقونة مركز خدمة المواطنين من الصفحة الرئيسية.

النقر على قائمة طلبات.

تحديد خدمة طلبات متابعة الملفات بشركات الاستعلام.

إدخال الرقم القومي للمستعلم، وكذلك كلمة المرور في الخانات المحددة.

تحديد المشروع الخاص بحجز الوحدة السكنية.

كتابة موعد التقديم، وتاريخ سداد مقدم جدية الحجز

النقر على زر استعلام.

تظهر صفحة تضم كافة التفاصيل، وتوضيح حالة الطلب سواء بالرفض أو الموافقة.

الاستعلام عن شقق الإسكان تليفونيا

أتاحت وزارة الإسكان طرق أخرى للاستعلام عن صندوق الإسكان الاجتماعى ومنها الاستعلام تليفونيًا من خلال الخط الساخن لصندوق الإسكان من خلال الهاتف المحمول، عبر الرقم (118) أو الرقم (5777).

التواصل باستخدام التليفون الأرضي مع الصندوق على الرقم (090071117)

شروط الحصول على شقة الإسكان الاجتماعي