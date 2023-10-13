رئيس حملة المرشح الرئاسى السيسى: الوقوف مع الأشقاء الفلسطينيين موقف ثابت

أكد المستشار محمود فوزي، رئيس الحملة الانتخابية للرئيس عبدالفتاح السيسي ومستشارها القانوني من داخل المركز القومي لنقل الدم، أن الوقوف مع الأشقاء الفلسطينيين موقف ثابت والمواقف تُظهر الرجال.

وقال المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الانتخابية للرئيس السيسي، خلال تقرير أعده برنامج "اليوم" على شاشة "دي إم سي" إن الحملة تتشرف بالحضور في المركز لعمليات التبرع بالدم للأشقاء الفلسطينيين، متابعًا: "نحن علينا واجب إنساني، وعربي وقومي، وواجب مصري تجاه الشعب الفلسطيني، فلسطين جزء من الأمن القومي المصري".

وكان أطلق أعضاء التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى في مصر، بالتعاون مع وزارة الصحة، حملة موسعة للتبرع بالدم تحت شعار "قطرة دماء تساوي حياة" بمختلف الجامعات المصرية من خلال سيارات متنقلة تجوب جميع المحافظات.