الجمعة 13 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محطة تل أبيب

جيش الاحتلال الإسرائيلى: تأكدنا من وجود ما لا يقل عن 120 أسيرًا فى غزة

جريدة الدستور

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الجمعة، عن تنفيذ مداهمات في ضواحي قطاع غزة بهدف تحديد موقع الرهائن، مشيرًا إلى أنه تأكد من وجود ما لا يقل عن 120 أسيرًا في غزة.

وعن الوضع في القطاع، قال في بيان صحفي إن عددًا كبيرًا من المدنيين في غزة بدأوا بالتحرك جنوبًا لإنقاذ أنفسهم.

وأكمل: "جمعنا معلومات من قطاع غزة خلال مداهمة قد تساعد في اكتشاف أماكن احتجاز الرهائن".

وشاركت وحدات من المشاة والدبابات  في غارات على غزة بهدف تحديد مواقع إطلاق الصواريخ ورصد مؤشرات على أماكن احتجاز الرهائن.

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