قائمة أسماء المرشحين لانتخابات الرئاسة المصرية 2024 المبدئية والرموز الانتخابية المتاحة

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوي نائب رئيس محكمة النقض، بدء استقبال اعتراضات المرشحين لانتخابات الرئاسة 2024 بداية من اليوم الخميس الموافق 19 أكتوبر الجاري، وحتى يوم السبت الموافق 21 من الشهر ذاته، لفحصها وإخطار المترشح المستبعد بقرار الاستبعاد وأسبابه يوم 22 اكتوبر، بالتزامن مع إعلانها قائمة أسماء المرشحين لانتخابات الرئاسة 2024 المبدئية متضمنة أسماء المرشحين للرئاسة وعدد التزكيات التي حصل عليها كل مرشح من أعضاء مجلس النواب، إضافة إلى أعداد تأييدات المواطنين بالشهر العقارى.

أسماء المرشحين لانتخابات الرئاسة 2024

وأوضحت الهيئة الوطنية للانتخابات، انتهاء أعمال فحص طلبات الترشح للمتقدمين والأوراق المقدمة منهم، بعد فتح باب التقديم خلال الفترة من 5 أكتوبر وحتى يوم 14 أكتوبر الجاري، وهم:-

المرشح الأول:- الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

المرشح الثاني:- فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي.

المرشح الثالث:- عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد.

المرشح الرابع:- حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهوري.

أوراق الترشح للانتخابات الرئاسية 2024

وكانت لجنة تلقى أوراق الترشح للانتخابات الرئاسية 2024، قد حددت المستندات المطلوبة للترشيح إلى جانب تزكيات النواب أو توكيلات المواطنينـ، كالتالي:-

شهادة ميلاد طالب الترشح.

صورة رسمية من المؤهل.

صحيفة الحالة الجنائية.

شهادة الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها.

إقرار الذمة المالية.

التقرير الخاص بتوقيع الكشف الطبى على المرشحين.

إيصال يفيد سداد مبلغ عشرين ألف جنيه بخزانة الهيئة الوطنية للانتخابات بصفة تأمين يُرد إليه بعد إعلان نتيجة الانتخاب، مخصومًا منه مصاريف النشر وإزالة الملصقات الانتخابية بحسب الأحوال.

التوقيع على إقرار بأنه لم يسبق الحكم عليه في جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة وإن كان قد رد إليه اعتباره.

التوقيع على إقرار طالب الترشح بأنه مصري من أبوين مصريين، وبأنه لم يحمل هو أو أي من والديه أو زوجه جنسية دولة أخرى.

بيان المحل المختار الذى يُخطر فيه طالب الترشح بكل ما يتصل به من أعمال اللجنة.

الرموز انتخابات الرئاسة المصرية 2024

في السياق ذاته، أوضحت الهيئة الوطنية للانتخابات، أن كل مرشح يختار رمزًا انتخابيًا، بعد الانتهاء من الإجراءات القانونية للترشح، من بين الـ15 رمزًا التالية:-

رمز النجمة.

رمز الشمس.

رمز الأسد.

رمز الحصان.

رمز النسر.

رمز الديك.

رمز الميزان.

رمز الطائرة.

رمز ساعة اليد.

رمز النخلة.

رمز المركب.

رمز المظلة.

رمز التليفون.

رمز النظارة.

رمز السلم.

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