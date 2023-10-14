"الوطنية للانتخابات" تغلق باب الترشح للانتخابات الرئاسية.. وإعلان أسماء المرشحين الإثنين

أغلقت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوي، اليوم السبت، باب الترشح للانتخابات الرئاسية لعام 2024، وذلك عقب انتهاء مدة العشرة أيام التي حددتها الهيئة لتلقي طلبات الترشح، فيما حددت الهيئة إعلان القائمة المبدئية لأسماء المرشحين وأعداد المزكين أو المؤيدين لكل منهم بعد غدٍ الإثنين.

وشهدت الأيام العشرة المخصصة لفتح باب الترشح لانتخابات الرئاسية تقدم 4 مرشحين، وهم: المرشح الرئاسي السيد عبدالفتاح السيسي، وفريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وعبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، وحازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهوري.

موعد إعلان ونشر القائمة المبدئية لأسماء المرشحين

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات يومي 16 و17 أكتوبر لإعلان ونشر القائمة المبدئية لأسماء المرشحين وأعداد المزكين أو المؤيدين لكل منهم، في الجريدة الرسمية.

وحددت يوم 9 نوفمبر لإعلان القائمة النهائية للمرشحين ورموزهم الانتخابية ونشرها في الجريدة الرسمية، على أن تبدأ الدعاية الانتخابية اعتبارًا من يوم 9 نوفمبر.

وحددت الهيئة 3 أيام لاقتراع المصريين بالخارج، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً بتوقيت كل دولة، أيام 1 و2 و3 ديسمبر المقبل.

وحددت 3 أيام لتصويت المصريين في الداخل، وهي: 10 و11 و12 ديسمبر، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز، وإرسال المحاضر للجان العامة بشأن جميع المسائل المتعلقة بعملية الاقتراع.

وحددت الهيئة يوم 18 ديسمبر لإعلان النتيجة في الجولة الأولى بالجريدة الرسمية، وفي حالة الإعادة تعلن النتيجة النهائية للانتخابات ونشرها في الجريدة الرسمية يوم 16 يناير.

اختصاصات الهيئة الوطنية للانتخابات

تتولى الهيئة الوطنية للانتخابات فحص طلبات الترشح، والتحقق مـن توافـر الشـروط التــي حددهــا الدســتور والقانــون، والفصــل فــي الاعتراضات التــي تقــدم، وذلــك خــلال الخمســة أيــام التالية لانتهــاء المدة المحددة لتقديم الاعتراضات، كمـا تخطـر الهيئـة الوطنيـة للانتخابـات مـن ارتـأت عـدم قبـول طلـب ترشـحه بهـذا القرار وبأسبابه، وذلك في مدة لا تتجاوز 24 ساعة للإجـراءات التي تحددها.

ولكل مـن اسـتُبعد مـن الترشـح أن يتظلـم مـن هـذا القـرار خلال اليومين التاليين لتاريـخ إخطـاره، وتبـت اللجنة فـي هـذا التظلـم خـلال اليومين التاليين لانتهاء المـادة السابقة، بعـد سـماع أقـوال المتظلم أو إخطـاره للمثـول أمامهـا وتخلفـه عـن الحضـور، ثــم تتولى الهيئــة الوطنيــة للانتخابــات إعــداد قائمــة نهائيــة بأســماء المرشحين وفــق أسبقية تقديـم طلبـات الترشـح، وتقـوم بإعـلان هـذه القائمـة بطريـق النشـر فـي الجريـدة الرســمية، وفــي صحيفتيــن يوميتيــن واســعتي الانتشــار، وذلــك قبــل عشــرين يومًا علــى الأقـل مـن اليوم المحـدد لإجـراء الانتخابـات.