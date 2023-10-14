السبت 14 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مراسل "إكسترا لايف" يكشف القائمة المبدئية للمرشحين لرئاسة مصر

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية المصرية

قال أحمد عبدالرازق، مراسل قناة "إكسترا لايف"، إن اليوم يعد الأخير في تلقي طلبات الترشح  للانتخابات الرئاسية 2024، مؤكدًا أنه لم يتقدم أحد اليوم حتى الساعة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "إكسترا لايف": "استقر عدد المرشحين للانتخابات الرئاسية حتى الآن أربعة وهم: "عبدالفتاح السيسي، حازم عمر، فريد زهران، وعبدالسند يمامة".

9 نوفمبر ستكون القائمة النهائية للمرشحين لرئاسة مصر جاهزة 

وتابع: "وفق الجدول الزمني الذي وضعته الهيئة الوطنية للانتخابات، سيغلق باب الترشح في تمام الساعة الثانية ظهر اليوم، وبداية من بعد غدٍ 16 أكتوبر، ستعلن القائمة المبدئية للمرشحين المحتملين، ويتوالى بعدها الجدول الزمني وفق الأيام التي حددتها الوطنية للانتخابات ما بين أيام للفصل في أوراق الترشح وتقديم الطعون إخطارات الاستبعاد إن كان هناك استبعادات".

وواصل عبدالرازق: "يوم التاسع من نوفمبر يعلن فيه القائمة النهائية لخوض انتخابات الرئاسة المصرية 2024"، مؤكدًا انعقاد مؤتمر صحفي للهيئة الوطنية للانتخابات، عقب نهاية اليوم الذي ينتهي في تمام الساعة الثانية ظهرًا، وفي هذا المؤتمر سيتم إغلاق باب الترشح والإجراءات التي تمت خلال الأيام العشرة الماضية.

إكسترا لايف الانتخابات الرئاسية رئاسة مصر السيسي عبدالسند يمامة فريد زهران حازم عمر

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