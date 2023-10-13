الجمعة 13 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

بعد فشله فى جمع التوكيلات.. أحمد الطنطاوى ينسحب من خوض الانتخابات الرئاسية 2024

أحمد الطنطاوي
أحمد الطنطاوي

أعلن أحمد الطنطاوي، مساء الجمعة، انسحابه من خوض الانتخابات الرئاسية 2024، بعد فشله في جمع التوكيلات اللازمة.

وفشل النائب السابق في الحصول على التوكيلات اللازمة للترشح في الانتخابات الرئاسية 2024، موضحًا أنه سوف يعلن عن بدء مشروع جديد.

وأكد في مؤتمر صحفي، قبل قليل، أن لديه 14 يومًا للتشاور مع من وصفهم بمؤيديه على الخطوة المقبلة.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات قد حددت يومي 16 و17 أكتوبر للإعلان ونشر القائمة المبدئية لأسماء المرشحين وإعداد المزكين أو المؤيدين لكل منهم، فى الجريدة الرسمية، وحددت يوم 9 نوفمبر لإعلان القائمة النهائية للمترشحين ورموزهم الانتخابية ونشرها فى الجريدة الرسمية على أن تبدأ الدعاية الانتخابية اعتبارًا من يوم 9 نوفمبر.

وحددت الهيئة 3 أيام للاقتراع المصريين بالخارج على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساء بتوقيت كل دولة أيام 1 و2 و3 ديسمبر.

كما حددت 3 أيام لتصويت المصريين فى الداخل، وهى 10 و11 و12 ديسمبر وحددت يوم  13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة بشأن جميع المسائل المتعلقة بعملية الاقتراع.

وحددت الهيئة يوم 18 ديسمبر لإعلان النتيجة فى الجولة الأولى بالجريدة الرسمية.

وفى حالة الإعادة تعلن النتيجة النهائية للانتخابات ونشرها فى الجريدة الرسمية يوم 16 يناير.

الانتخابات الرئاسية 2024 أحمد الطنطاوي

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