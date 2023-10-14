السبت 14 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

4 مرشحين رسميين للانتخابات الرئاسية 2024 حتى الآن.. فمن هم؟

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية

تغلق الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوى رئيس الهيئة فى الثانية ظهر اليوم السبت باب الترشح للانتخابات الرئاسية 2024.

جدول موعد الانتخابات الرئاسية 2024 للمصريين في الخارج

وكانت قد فتحت لجنة تلقى أوراق الترشح للانتخابات الرئاسية 2024، أبوابها الخميس 5 أكتوبر واستمرت لمدة 10 أيام على التوالى.

وتقدم حتى الان أربع مرشحين لخوض ماراثون الانتخابات الرئاسية 2024، وذلك بعد ان تقدم امس الجمعة المهندس حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهورى.

قائمة أسماء المرشحين لانتخابات الرئاسة 2024

وشملت قائمة اسماء المرشحين لانتخابات الرئاسة المصرية  حتى الآن:

المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي

وتقدم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي بأوراق ترشحه إلى الهيئة الوطنية للانتخابات، بتزكية 424 نائب من أعضاء مجلس النواب مليون و١٣٠ ألف و١٠٥ توكيلات تأييدات شعبية من المواطنين من مختلف محافظات الجمهورية.

 حازم عمر

وقدم المرشح الرئاسي حازم عمر إلى الهيئة الوطنية للانتخابات أوراق ترشحه، التي تضمنت تزكيات من أعضاء بمجلس النواب، وبلغ عددها 46 تزكية، بالإضافة إلى ما يزيد على 68 ألف نموذج تأييد من المواطنين من مختلف محافظات الجمهورية.

 عبد السند يمامة

وتقدم المرشح الرئاسي  الدكتور عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد، بأوراق ترشحه لانتخابات الرئاسة إلى الهيئة الوطنية للانتخابات، ومن ضمنها تزكية 27 نائبًا من مجلس النواب.

فريد زهران 

تقدم الدكتور فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، بأوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية 2024، بمقر الهيئة الوطنية للانتخابات، وشملت المستندات المقدمة للجنة تلقي طلبات المرشحين 30 تزكية من أعضاء مجلس النواب.

 الهيئة الوطنية للانتخابات

كانت الهيئة الوطنية للانتخابات قد حددت يومي 16 و17 أكتوبر للإعلان ونشر القائمة المبدئية لأسماء المرشحين وأعداد المزكين أو المؤيدين لكل منهم، في الجريدة الرسمية، وحددت يوم 9 نوفمبر لإعلان القائمة النهائية للمترشحين ورموزهم الانتخابية ونشرها في الجريدة الرسمية، على أن تبدأ الدعاية الانتخابية اعتبارًا من يوم 9 نوفمبر.

موعد انتخابات رئاسة الجمهورية 2024 في الداخل والخارج

وتجرى العملية الانتخابية خلال شهر ديسمبر، حيث تم تحديد موعد انتخابات الرئاسة خارج مصر في الأيام الثلاثة التالية:

- يوم 1 ديسمبر 2023.

- يوم 2 ديسمبر 2023.

- يوم 3 ديسمبر 2023.

كما تم تحديد موعد انتخابات الرئاسة فى الداخل في الأيام الثلاثة التالية:

- يوم 10  ديسمبر 2023.

- يوم 11  ديسمبر 2023.

- يوم 12  ديسمبر 2023.

موعد انتخابات الرئاسة 2024 خارج مصر فى حالة الإعادة

وقررت الهيئة الوطنية للانتخابات أن تجرى الانتخابات خارج مصر في حالة الإعادة خلال شهر يناير من العام المقبل في الأيام التالية:

- يوم 5 يناير 2024.

- يوم 6 يناير 2024.

- يوم 7 يناير 2024.

 تجرى الانتخابات فى الداخل  في حالة الإعادة خلال شهر يناير من العام المقبل في الأيام التالية:

- يوم 12 يناير 2024.

- يوم 13 يناير 2024.

- يوم 14 يناير 2024.

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