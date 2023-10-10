جدول موعد الانتخابات الرئاسية 2024 للمصريين في الخارج

موعد الانتخابات الرئاسية 2024 للمصريين في الخارج وفقا لما أعلنته الهيئة الوطنية الانتخابات محور اهتمام الشارع المصري حيث بدأت بالفعل مصالحة الشهر العقاري في استقبال المواطنين بكافة محافظات الجمهورية لتحرير توكيلات تأييد للمرشحين المحتملين لخوض الانتخابات الرئاسية القادمة.



موعد الانتخابات الرئاسية 2024 للمصريين في الخارج

حددت الهيئة الوطنية الانتخابات برئاسة المستشار وليد حمزة نائب رئيس محكمة النقض موعد الانتخابات الرئاسية 2024 للمصريين في الخارج وذلك في إطار الجدول الزمني المحدد لانعقاد الانتخابات حيث حددت الهيئة 3 أيام فقط لإجراء الاقتراع للمصريين في الخارج وذلك خلال الفترة من يوم 1_3 ديسمبر المقبل.

فيما تجرى عملية التصويت في الداخل بكافة محافظات الجمهورية لمدة 3 أيام خلال الفترة من 10_12 ديسمبر 2023 حيث تجرى الانتخابات تحت إشراف تام من الهيئة القضائية والهيئات الدولية وذلك لضمان شفافية عملية الاقتراع ونزاهة النتائج المعلنة.

موعد إجراء جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية 2024

أكد المستشار وليد حمزة نائب رئيس محكمة النقض على جدول أعمال الانتخابات حيث تجرى التصويت خلال جولة الإعادة للمصريين في الخارج خلال الفترة من يوم 5 _ 7 يناير 2024 من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت كل دولة من الدول التي بها جالية مصرية.

و تجرى الانتخابات الإعادة في الداخل خلال الفترة من يوم 12_ 14 يناير 2024 وفقا للجدول الذي تم إعلانه لإجراء عملية الاقتراع حيث يتم إعلان النتيجة النهائية للانتخابات في موعد أقصاه يوم 16 يناير 2024





التصويت في الانتخابات الرئاسية للمصريين في الخارج

تقام الانتخابات الرئاسية 2024 في الخارج حيث تقام بشكل فعلي من خلال حضور الناخبين إلى مقر السفارات والقنصليات المصرية في الخارج حيث سجل الانتخابات الرئاسية للمصريين في الخارج خلال الجولات السابقة إقبال كبير وذلك لرغبتهم في صنع مستقبل أفضل للدولة المصرية.

و تقام عملية الاقتراع من خلال صناديق الانتخابات وليس عبر الشبكة العنكبوتية ويتم فرز من خلال موظفي السفارة أو القنصلية المصرية وأخطار الهيئة الوطنية الانتخابات بها.

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