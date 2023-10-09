أحزاب سياسية: تزوير توكيلات لمرشح رئاسى جريمة ومحاولة لتشويه الانتخابات

طالبت قيادات حزبية باتخاذ إجراءات حاسمة ضد مرشح محتمل زوّر توكيلات خوض انتخابات الرئاسة، مؤكدين أن هذا التصرف جريمة وليست مخالفة انتخابية عادية، وهو أمر يقدح في نزاهة حملة المرشح المحتمل.

التصدي لمحاولات تشويه الانتخابات

وانتقدت المستشارة الدكتورة عصمت الميرغني، مؤسس ورئيسة حزب الاجتماعي الحر، المحاولات الفاشلة لمرشح محتمل لتزوير توكيلات لخوض انتخابات الرئاسة، واصفة هذا الأمر بالمحاولة الفاشلة لتشويه العملية الانتخابية.

وقالت "الميرغني": "منذ فترة ونحن نرى جميعا ادعاءات وأكاذيب من أجل تشويه العملية الانتخابية، مثمنة جهود مؤسسات الدولة سواء الهيئة الوطنية للانتخابات أو وزارة الداخلية بشأن الانتخابات الرئاسية، والتصدي لأي محاولات لتشويه الانتخابات".

ووجهت رسالة للاتحاد الأوروبي قائلة: "شوفوا توكيلات التزوير التي تفضح الفاشلين الذين تدافعون عنهم بالباطل"، مطالبة بأن يأخذ القانون مجراه إزاء مثل هذه المحاولات الخبيثة.

الحزب العربي الناصري يطالب باتخاذ إجراءات حاسمة ضد مرشح محتمل زور توكيلات لخوض انتخابات الرئاسة

وطالب الحزب العربي الناصري الديمقراطي برئاسة الدكتور محمد أبوالعلا رضوان، باتخاذ إجراءات حاسمة ضد أحد المرشحين المحتملين لتزوير توكيلات لخوض انتخابات الرئاسة.

وتساءل "أبوالعلا": كيف يجرؤ هذا الشخص على بدء الاستحقاق الدستوري الأهم بتزوير توكيلات لخوض الانتخابات الرئاسية، مطالبًا بأن يتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحسم وحزم.

وطالب رئيس حزب العربي الناصري المرشح المحتمل الذي أقبل على تزوير توكيلات باحترام الدستور والقانون وجميع قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات، مشيرًا إلى أن محاولة تزوير توكيلات لخوض الانتخابات مشهد سيئ للعملية الانتخابية والدولة بأكملها.

حزب الإصلاح والنهضة: هذا التصرف جريمة وليس مخالفة انتخابية عادية

واستنكر الدكتور هشام عبدالعزيز رئيس حزب الإصلاح والنهضة ما أعلنه مصدر أمني بشأن قيام 8 أفراد من حملة مرشح محتمل بتحرير توكيلات مزيفة بنطاق محافظات الإسكندرية والجيزة والفيوم والسويس.

وأضاف "عبدالعزيز" أن مثل هذا التصرف جريمة وليس مخالفة انتخابية عادية، وهو أمر يقدح في نزاهة حملة المرشح المحتمل.

وانتقد رئيس حزب الإصلاح والنهضة هذه الممارسات متسائلًا: كيف يمكن الثقة في مرشح تقوم حملته بتزوير التوكيلات، وكيف يمكن ائتمان شخص كهذا على مستقبل 100 مليون مواطن، أو أن يسمح له بأن يكون رأس السلطة في بلد عريق بحجم مصر.

ودعا رئيس حزب الإصلاح والنهضة المرشح المحتمل إلى إعلان موقفه من تلك الممارسات، خاصة أنها ليست المخالفة الأولى بعد تعدي أنصاره على موظفي الشهر العقاري في وقت سابق، مؤكدًا أن مثل هذه الجرائم لا يمكن السكوت عنها أو تجاوزها.

وضبط 8 في محافظات (الإسكندرية، الجيزة، الفيوم، السويس) اليوم بتهمة تحرير توكيلات مزورة لصالح أحد المرشحين المحتملين للانتخابات الرئاسية، حيث وضعوا توقيعات عليها للادعاء بأنها صادرة عن مكاتب الشهر العقاري، وعثر بحوزتهم على 596 نسخة من التوكيلات المزورة (خالية من البيانات).