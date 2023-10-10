مواطنة: بدعم السيسي في الانتخابات لاستكمال التطوير والإصلاح (فيديو)

قالت إحدى المواطنات إنها تدعم وتؤيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، بعد أن نشر الأمان في ربوع جمهورية مصر العربية.

وأشارت إلى أن قبل تولي الرئيس حكم البلاد كانت الفوضى منتشرة ولم يكن هناك استقرار ولا أمان في مصر، وأن الكثير من المواطنين قد أصيبوا بأذى على يد الجماعات المخربة.

وأضافت أنها استفادت كثيرًا من المشروعات التي نُفذت خلال السنوات الماضية في مصر، منها شبكات الطرق والكباري التي وفرت لها الوقت والجهد، وجعلتها تستطيع قضاء ما تريد في وقت قصير جدًا، ولذلك، فإنها تدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، لاستكمال عمليات التطوير والإصلاح.