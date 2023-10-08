مواطن: شبكات الطرق وفرت الكثير من الوقت والمجهود (فيديو)

الكثير من الخدمات قدمتها الدولة المصرية للمواطنين للارتقاء بهم وتوفير حياة تليق بالمواطن المصري، وكان ذلك تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي عقب ثورة 30 يونيو، حيث عمل الرئيس على عدد محاور لتقديم الخدمات للمواطنين في ربوع الجمهورية، وإنشاء الكثير من المشاريع لخدمة المواطن المصري.

"الدستور" التقى عددًا من المواطنين لمعرفة آرائهم حول الإنجازات التي تحققت في الدولة المصرية على مدار سنوات.

وقال أحد المواطنين إنه يدعم ويؤيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة بعدما شاهد ما قدمه لمصر من مشروعات وإنجازات في مختلف المجالات، وكان من أهم ما قدمه لمصر وللمواطنين هو مشروعات الطرق والكباري التي سهلت على السكان حركة التنقل ووفرت الكثير من الوقت والمجهود.

وأضاف أنه يشعر بالأمان والاستقرار على يد الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد تولية حكم البلاد، لذلك يدعم ويؤيد الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة لاستكمال مسيرة الإنجازات والإصلاحات.

إنجازات الرئيس السيسي

وشملت إنجازات الرئيس السيسي على مدار السنوات القليلة الماضية، مبادرة حياة كريمة، العاصمة الإدارية الجديدة، مدينة العلمين الجديدة، محطة الضبعة النووية، حقل ظهر، مشروعات الإسكان الاجتماعي، مشروعات الإسكان المتوسط بكافة المحافظات، مشروعات إنشاء مستشفيات جديدة، شبكات الطرق والكباري الضخمة.