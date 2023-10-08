الإثنين 09 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

صاحب مصنع: نجاح المشروعات التجارية سببه الاستقرار والأمن والأمان في عهد الرئيس السيسي

مواطن
مواطن

حالة من الهدوء والاستقرار تشهدها مصر علي جميع المستويات في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي،  حيث قال حسام محمد ضياء صاحب مصنع مستر مخلل الذي يشارك بمنتجاته في مهرجان الجبن الذي يقام بحديقة الحرية في الزمالك: “نعمل في مجال المخللات منذ فترة طويلة ونستغل وجودنا في مهرجان الجبن لكي نوجه رسالة شكر ودعم وتأييد للرئيس السيسي خلال الانتخابات الرئاسية القادمة؛ لاستكمال ما بدأناه سوياً على مدار عشر سنوات، وخاصة مكتسبات الأمن والأمان وحالة الاستقرار التي تشهدها البلاد في ظل عهد سيادته، وربنا يكرمنا ويوفقنا جميعاً لما فيه صالح بلدنا مصر".

 

مواطن: كيف لا نبايع الرئيس السيسي؟.. حمانا من الإرهاب وشر التقسيم

تاجر: خفضنا الأسعار طبقًا لتوجيهات الرئيس السيسي

 إنجازات الرئيس ‎السيسي

ضمن إنجازات السيسي على مدار السنوات الماضية، مبادرة حياة كريمة، العاصمة الإدارية الجديدة، مدينة العلمين الجديدة، محطة الضبعة النووية، حقل ظهر، مشروعات الإسكان الاجتماعي، مشروعات الإسكان المتوسط بكل المحافظات، مشروعات إنشاء مستشفيات جديدة، شبكات الطرق والكباري الضخمة.

 

أحزاب تؤيد الرئيس السيسي

‎كان حزب "الإصلاح والنهضة" قد تقدم بطلب إلى  الرئيس السيسي للترشح لفترة رئاسية جديدة؛ بسبب أن الرئيس استطاع العبور بمصر في ظل تحديات جسام وظروف استثنائية ومعقدة عقب ثورة 30 يونيو، وما أعقبها من محاولات الجماعة الإرهابية وأذنابها إسقاط الدولة، فانتقلت مصر من شبه دولة في 2013 إلى دولة لها حلم ورؤية للتنمية والريادة الإقليمية في غضون عشر سنوات 

الرئيس السيسي الرئيس عبدالفتاح السيسي السيسي والأمان الانتخابات الانتخابات الرئاسية القادمة

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